Китай официально открыл рынок для импорта украинской пшеничной муки

Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки. Соответствующее международное соглашение накануне подписали глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук и посол КНР в Украине Ма Шенкунь, информирует УНН.

Детали

По словам Ткачука, подписание документа стало результатом комплексной и системной работы: от технических консультаций и переговоров до оценки украинской системы государственного контроля в сфере безопасности пищевых продуктов.

Фактически, китайская сторона подтвердила доверие к украинским процедурам контроля и качества продукции - отметил Ткачук.

Протокол устанавливает четкие и прозрачные требования ко всем этапам производства и экспорта - от выращивания пшеницы до поставки готовой продукции на рынок Китая. Речь идет об обеспечении полной прослеживаемости, соответствия санитарным и фитосанитарным стандартам, а также постоянном государственном контроле. Для украинских производителей это:

доступ к одному из крупнейших мировых рынков;

новые возможности для развития переработки;

увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью;

укрепление позиций Украины как надежного торгового партнера

"Важно, что речь идет не только о расширении географии экспорта, но и о качественной трансформации - переходе от сырьевой модели к экспорту готовой продукции", - резюмировал Ткачук.

Напомним

