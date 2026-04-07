Китай официально открыл рынок для импорта украинской пшеничной муки
Киев • УНН
Украина и КНР подписали протокол по экспорту муки с четкими санитарными требованиями. Это позволит производителям перейти от сырьевой модели к товарам.
Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки. Соответствующее международное соглашение накануне подписали глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук и посол КНР в Украине Ма Шенкунь, информирует УНН.
Детали
По словам Ткачука, подписание документа стало результатом комплексной и системной работы: от технических консультаций и переговоров до оценки украинской системы государственного контроля в сфере безопасности пищевых продуктов.
Фактически, китайская сторона подтвердила доверие к украинским процедурам контроля и качества продукции
Протокол устанавливает четкие и прозрачные требования ко всем этапам производства и экспорта - от выращивания пшеницы до поставки готовой продукции на рынок Китая. Речь идет об обеспечении полной прослеживаемости, соответствия санитарным и фитосанитарным стандартам, а также постоянном государственном контроле. Для украинских производителей это:
- доступ к одному из крупнейших мировых рынков;
- новые возможности для развития переработки;
- увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью;
- укрепление позиций Украины как надежного торгового партнера
"Важно, что речь идет не только о расширении географии экспорта, но и о качественной трансформации - переходе от сырьевой модели к экспорту готовой продукции", - резюмировал Ткачук.
Напомним
Китай увеличил количество десантных кораблей на воздушной подушке типа "Зубр", которые ранее частично получил по контракту с Украиной. После передачи четырех кораблей в рамках соглашения КНР смогла освоить их дальнейшее собственное производство.
