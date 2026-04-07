Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский
6 апреля, 16:58
"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси
6 апреля, 15:34
Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
6 апреля, 14:11
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
6 апреля, 13:34
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
6 апреля, 12:42
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
6 апреля, 09:58
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
6 апреля, 08:23
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
6 апреля, 06:00
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
6 апреля, 04:08
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Графики отключений электроэнергии
Нефть марки Brent

Китай официально открыл рынок для импорта украинской пшеничной муки

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Украина и КНР подписали протокол по экспорту муки с четкими санитарными требованиями. Это позволит производителям перейти от сырьевой модели к товарам.

Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки. Соответствующее международное соглашение накануне подписали глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук и посол КНР в Украине Ма Шенкунь, информирует УНН.

Детали

По словам Ткачука, подписание документа стало результатом комплексной и системной работы: от технических консультаций и переговоров до оценки украинской системы государственного контроля в сфере безопасности пищевых продуктов.

Фактически, китайская сторона подтвердила доверие к украинским процедурам контроля и качества продукции

- отметил Ткачук.

Протокол устанавливает четкие и прозрачные требования ко всем этапам производства и экспорта - от выращивания пшеницы до поставки готовой продукции на рынок Китая. Речь идет об обеспечении полной прослеживаемости, соответствия санитарным и фитосанитарным стандартам, а также постоянном государственном контроле. Для украинских производителей это:

  • доступ к одному из крупнейших мировых рынков;
    • новые возможности для развития переработки;
      • увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью;
        • укрепление позиций Украины как надежного торгового партнера

          "Важно, что речь идет не только о расширении географии экспорта, но и о качественной трансформации - переходе от сырьевой модели к экспорту готовой продукции", - резюмировал Ткачук.

          Напомним

          Китай увеличил количество десантных кораблей на воздушной подушке типа "Зубр", которые ранее частично получил по контракту с Украиной. После передачи четырех кораблей в рамках соглашения КНР смогла освоить их дальнейшее собственное производство.

