Український контракт допоміг Китаю наростити флот десантних кораблів "Зубр"

Китай збільшив кількість десантних кораблів на повітряній подушці типу "Зубр", які раніше частково отримав за контрактом з Україною. Після передачі чотирьох кораблів у межах угоди КНР змогла освоїти їхнє подальше власне виробництво, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

За даними Naval News, якщо раніше було відомо про два побудовані в Китаї кораблі місцевої модифікації Type 728, то зараз їх може бути щонайменше п’ять. Не виключається, що загальна кількість таких кораблів у складі флоту КНР може зрости до 10-12 одиниць.

Контракт між Україною та Китаєм щодо цих кораблів стартував ще у 2008 році й оцінювався приблизно у 320 млн доларів. У його межах Китай мав отримати чотири кораблі: два були побудовані в Україні, ще два – вже на китайських верфях за участі української сторони.

Перший корабель Китай отримав у 2013 році, а завершення контракту фіксували у 2021-му. Після цього КНР не зупинилася на переданих одиницях і перейшла до самостійного випуску власної версії "Зубра" з окремими змінами, зокрема у радіолокаційному обладнанні та системах зв’язку.

Розширення такого флоту може свідчити про посилення десантних можливостей Китаю, зокрема в контексті потенційних дій навколо Тайваню. Для України ця історія показова тим, що один із найбільших українських військово-морських експортних контрактів минулих років фактично став базою для подальшого розвитку китайської програми.

