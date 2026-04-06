Український контракт допоміг Китаю наростити флот десантних кораблів "Зубр"

$43.8150.46
ukenru
04:08 • 7526 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 38206 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 83792 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 96798 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 112693 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 96501 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 103150 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 52161 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 109733 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37680 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.7м/с
52%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Стів Віткофф
Чак Шумер
Берні Сандерс
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Китай
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Іскандер (ОТРК)

Український контракт допоміг Китаю наростити флот десантних кораблів "Зубр"

Київ • УНН

 • 2828 перегляди

КНР збільшила кількість десантних кораблів Type 728 до шести одиниць. Китай освоїв власне виробництво після отримання технологій та суден від України.

Китай збільшив кількість десантних кораблів на повітряній подушці типу "Зубр", які раніше частково отримав за контрактом з Україною. Після передачі чотирьох кораблів у межах угоди КНР змогла освоїти їхнє подальше власне виробництво, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

За даними Naval News, якщо раніше було відомо про два побудовані в Китаї кораблі місцевої модифікації Type 728, то зараз їх може бути щонайменше п’ять. Не виключається, що загальна кількість таких кораблів у складі флоту КНР може зрости до 10-12 одиниць.

Контракт між Україною та Китаєм щодо цих кораблів стартував ще у 2008 році й оцінювався приблизно у 320 млн доларів. У його межах Китай мав отримати чотири кораблі: два були побудовані в Україні, ще два – вже на китайських верфях за участі української сторони.

Перший корабель Китай отримав у 2013 році, а завершення контракту фіксували у 2021-му. Після цього КНР не зупинилася на переданих одиницях і перейшла до самостійного випуску власної версії "Зубра" з окремими змінами, зокрема у радіолокаційному обладнанні та системах зв’язку.

Розширення такого флоту може свідчити про посилення десантних можливостей Китаю, зокрема в контексті потенційних дій навколо Тайваню. Для України ця історія показова тим, що один із найбільших українських військово-морських експортних контрактів минулих років фактично став базою для подальшого розвитку китайської програми.

Степан Гафтко

СвітТехнології
Техніка
Тайвань
Китай
Україна