Український контракт допоміг Китаю наростити флот десантних кораблів "Зубр"
КНР збільшила кількість десантних кораблів Type 728 до шести одиниць. Китай освоїв власне виробництво після отримання технологій та суден від України.
Китай збільшив кількість десантних кораблів на повітряній подушці типу "Зубр", які раніше частково отримав за контрактом з Україною. Після передачі чотирьох кораблів у межах угоди КНР змогла освоїти їхнє подальше власне виробництво, повідомляє Defense Express, пише УНН.
За даними Naval News, якщо раніше було відомо про два побудовані в Китаї кораблі місцевої модифікації Type 728, то зараз їх може бути щонайменше п’ять. Не виключається, що загальна кількість таких кораблів у складі флоту КНР може зрости до 10-12 одиниць.
Контракт між Україною та Китаєм щодо цих кораблів стартував ще у 2008 році й оцінювався приблизно у 320 млн доларів. У його межах Китай мав отримати чотири кораблі: два були побудовані в Україні, ще два – вже на китайських верфях за участі української сторони.
Перший корабель Китай отримав у 2013 році, а завершення контракту фіксували у 2021-му. Після цього КНР не зупинилася на переданих одиницях і перейшла до самостійного випуску власної версії "Зубра" з окремими змінами, зокрема у радіолокаційному обладнанні та системах зв’язку.
Розширення такого флоту може свідчити про посилення десантних можливостей Китаю, зокрема в контексті потенційних дій навколо Тайваню. Для України ця історія показова тим, що один із найбільших українських військово-морських експортних контрактів минулих років фактично став базою для подальшого розвитку китайської програми.
