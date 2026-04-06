Украинский контракт помог Китаю нарастить флот десантных кораблей "Зубр"

Киев • УНН

 • 2672 просмотра

КНР увеличила количество десантных кораблей Type 728 до шести единиц. Китай освоил собственное производство после получения технологий и судов от Украины.

Китай увеличил количество десантных кораблей на воздушной подушке типа "Зубр", которые ранее частично получил по контракту с Украиной. После передачи четырех кораблей в рамках соглашения КНР смогла освоить их дальнейшее собственное производство, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

По данным Naval News, если ранее было известно о двух построенных в Китае кораблях местной модификации Type 728, то сейчас их может быть не менее пяти. Не исключается, что общее количество таких кораблей в составе флота КНР может вырасти до 10-12 единиц.

Контракт между Украиной и Китаем по этим кораблям стартовал еще в 2008 году и оценивался примерно в 320 млн долларов. В его рамках Китай должен был получить четыре корабля: два были построены в Украине, еще два – уже на китайских верфях при участии украинской стороны.

Первый корабль Китай получил в 2013 году, а завершение контракта фиксировали в 2021-м. После этого КНР не остановилась на переданных единицах и перешла к самостоятельному выпуску собственной версии "Зубра" с отдельными изменениями, в частности в радиолокационном оборудовании и системах связи.

Расширение такого флота может свидетельствовать об усилении десантных возможностей Китая, в частности в контексте потенциальных действий вокруг Тайваня. Для Украины эта история показательна тем, что один из крупнейших украинских военно-морских экспортных контрактов прошлых лет фактически стал базой для дальнейшего развития китайской программы.

Степан Гафтко

