Китай офіційно відкрив ринок для імпорту українського пшеничного борошна

$43.650.1650.310.14
ukenru
18:21 • 10153 перегляди
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
Ексклюзив
6 квітня, 16:58 • 20100 перегляди
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
6 квітня, 15:34 • 19642 перегляди
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Ексклюзив
6 квітня, 14:11 • 21707 перегляди
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
6 квітня, 13:34 • 22243 перегляди
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
6 квітня, 12:42 • 18982 перегляди
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
6 квітня, 09:58 • 21203 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
6 квітня, 08:23 • 26917 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00 • 29195 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08 • 32238 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
4.3м/с
62%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Румунія
Туреччина
Реклама
Актуальне
Техніка
Forbes
Соціальна мережа
Fox News
Brent

Китай офіційно відкрив ринок для імпорту українського пшеничного борошна

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Україна та КНР підписали протокол щодо експорту борошна з чіткими санітарними вимогами. Це дозволить виробникам перейти від сировинної моделі до товарів.

Китай офіційно відкрив ринок для імпорту українського пшеничного борошна

Китай відкрив для України ринок для імпорту пшеничного борошна. Відповідну міжнародну угоду напередодні підписали голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук та посол КНР в Україні Ма Шенкунь, інформує УНН.

Деталі

За словами Ткачука, підписання документа стало результатом комплексної та системної роботи: від технічних консультацій і переговорів до оцінки української системи державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів.

Фактично, китайська сторона підтвердила довіру до українських процедур контролю та якості продукції

- зазначив Ткачук.

Протокол встановлює чіткі та прозорі вимоги до всіх етапів виробництва та експорту - від вирощування пшениці до постачання готової продукції на ринок Китаю. Йдеться про забезпечення повної простежуваності, відповідності санітарним і фітосанітарним стандартам, а також постійний державний контроль. Для українських виробників це:

  • доступ до одного з найбільших світових ринків;
    • нові можливості для розвитку переробки;
      • збільшення експорту продукції з доданою вартістю;
        • зміцнення позицій України як надійного торговельного партнера

          "Важливо, що мова йде не лише про розширення географії експорту, а й про якісну трансформацію - перехід від сировинної моделі до експорту готової продукції", - резюмував Ткачук.

          Нагадаємо

          Китай збільшив кількість десантних кораблів на повітряній подушці типу "Зубр", які раніше частково отримав за контрактом з Україною. Після передачі чотирьох кораблів у межах угоди КНР змогла освоїти їхнє подальше власне виробництво.

          Китай надасть Україні пакет гуманітарної енергетичної допомоги - Сибіга13.02.26, 13:05 • 6159 переглядiв

          Вадим Хлюдзинський

          ЕкономікаАгроновини
          Китай
          Україна