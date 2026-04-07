Китай офіційно відкрив ринок для імпорту українського пшеничного борошна
Київ • УНН
Україна та КНР підписали протокол щодо експорту борошна з чіткими санітарними вимогами. Це дозволить виробникам перейти від сировинної моделі до товарів.
Китай відкрив для України ринок для імпорту пшеничного борошна. Відповідну міжнародну угоду напередодні підписали голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук та посол КНР в Україні Ма Шенкунь, інформує УНН.
Деталі
За словами Ткачука, підписання документа стало результатом комплексної та системної роботи: від технічних консультацій і переговорів до оцінки української системи державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів.
Фактично, китайська сторона підтвердила довіру до українських процедур контролю та якості продукції
Протокол встановлює чіткі та прозорі вимоги до всіх етапів виробництва та експорту - від вирощування пшениці до постачання готової продукції на ринок Китаю. Йдеться про забезпечення повної простежуваності, відповідності санітарним і фітосанітарним стандартам, а також постійний державний контроль. Для українських виробників це:
- доступ до одного з найбільших світових ринків;
- нові можливості для розвитку переробки;
- збільшення експорту продукції з доданою вартістю;
- зміцнення позицій України як надійного торговельного партнера
"Важливо, що мова йде не лише про розширення географії експорту, а й про якісну трансформацію - перехід від сировинної моделі до експорту готової продукції", - резюмував Ткачук.
Нагадаємо
Китай збільшив кількість десантних кораблів на повітряній подушці типу "Зубр", які раніше частково отримав за контрактом з Україною. Після передачі чотирьох кораблів у межах угоди КНР змогла освоїти їхнє подальше власне виробництво.
