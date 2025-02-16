Китай и Бразилия сделали заявление об урегулировании войны в Украине и назвали ее "кризисом"
Киев • УНН
Министр иностранных дел Китая и советник президента Бразилии заявили о готовности продолжать усилия для политического урегулирования войны в Украине. Стороны положительно оценили работу группы "Друзья мира" и поддерживают мирные инициативы.
Министр иностранных дел Китая Ван И и главный специальный советник президента Бразилии Селсу Аморим заявили о готовности продолжать усилия для политического урегулирования войны в Украине, которую в официальном заявлении назвали "кризисом". Об этом они сказали во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Детали
Стороны положительно оценили работу группы "Друзья мира", которая, по их словам, стремится способствовать диалогу для достижения мирного разрешения ситуации.
По словам Ван И, Китай и Бразилия сохраняют стратегическую устойчивость и выступают за политическое урегулирование "украинского кризиса".
Селсу Аморим со своей стороны подчеркнул, что Бразилия поддерживает мирные инициативы и готова и в дальнейшем сотрудничать с Китаем для поиска дипломатического решения.
"Китай и Бразилия, будучи крупными странами мира и представителями Глобального Юга, сохраняют стратегическую устойчивость в сложных международных условиях и совместно вносят активный вклад в дело мира, стабильности и развития во всем мире", - пишет Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики.
Напомним
Весной Китай совместно с Бразилией подготовили коммюнике из шести пунктов по Украине, которое предусматривает мирную конференцию, которую будут признавать и Киев и Москва. Пекин утверждал, что за несколько месяцев после этого более 110 стран "положительно отреагировали" на этот документ.
15 февраля Ван И заявил, что все заинтересованные стороны должны участвовать в мирных переговорах по войне рф против Украины.
Китай о войне в Украине: все заинтересованные стороны должны участвовать в мирных переговорах15.02.25, 11:35 • 21308 просмотров