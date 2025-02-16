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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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15 березня, 12:52 • 116436 перегляди

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Китай та Бразилія зробили заяву про врегулювання війни в Україні й назвали її "кризою"

Китай та Бразилія зробили заяву про врегулювання війни в Україні й назвали її "кризою"

Київ • УНН

 • 67302 перегляди

Міністр закордонних справ Китаю та радник президента Бразилії заявили про готовність продовжувати зусилля для політичного врегулювання війни в Україні. Сторони позитивно оцінили роботу групи "Друзі миру" та підтримують мирні ініціативи.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та головний спеціальний радник президента Бразилії Селсу Аморім заявили про готовність продовжувати зусилля для політичного врегулювання війни в Україні, яку в офіційній заяві назвали "кризою". Про це вони сказали під час зустрічі на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН

Деталі

Сторони позитивно оцінили роботу групи "Друзі миру", яка, за їхніми словами, прагне сприяти діалогу для досягнення мирного вирішення ситуації.

За словами Ван Ї, Китай і Бразилія зберігають стратегічну стійкість і виступають за політичне врегулювання "української кризи".

Селсу Аморім зі свого боку наголосив, що Бразилія підтримує мирні ініціативи та готова й надалі співпрацювати з Китаєм для пошуку дипломатичного рішення.

"Китай і Бразилія, будучи великими країнами світу та представниками Глобального Півдня, зберігають стратегічну стійкість у складних міжнародних умовах і спільно роблять активний внесок у справу миру, стабільності та розвитку в усьому світі", - пише Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки.

Нагадаємо

Навесні Китай спільно з Бразилією підготували комюніке з шести пунктів щодо України, яке передбачає мирну конференцію, яку визнаватимуть і Київ і москва. Пекін стверджував, що за декілька місяців після цього понад 110 країн "позитивно відреагували" на цей документ. 

15 лютого Ван Ї заявив, що всі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України.

Китай про війну в Україні: усі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирних переговорах15.02.25, 11:35 • 23085 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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