Китай та Бразилія зробили заяву про врегулювання війни в Україні й назвали її "кризою"
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Китаю та радник президента Бразилії заявили про готовність продовжувати зусилля для політичного врегулювання війни в Україні. Сторони позитивно оцінили роботу групи "Друзі миру" та підтримують мирні ініціативи.
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та головний спеціальний радник президента Бразилії Селсу Аморім заявили про готовність продовжувати зусилля для політичного врегулювання війни в Україні, яку в офіційній заяві назвали "кризою". Про це вони сказали під час зустрічі на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.
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Сторони позитивно оцінили роботу групи "Друзі миру", яка, за їхніми словами, прагне сприяти діалогу для досягнення мирного вирішення ситуації.
За словами Ван Ї, Китай і Бразилія зберігають стратегічну стійкість і виступають за політичне врегулювання "української кризи".
Селсу Аморім зі свого боку наголосив, що Бразилія підтримує мирні ініціативи та готова й надалі співпрацювати з Китаєм для пошуку дипломатичного рішення.
"Китай і Бразилія, будучи великими країнами світу та представниками Глобального Півдня, зберігають стратегічну стійкість у складних міжнародних умовах і спільно роблять активний внесок у справу миру, стабільності та розвитку в усьому світі", - пише Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки.
Нагадаємо
Навесні Китай спільно з Бразилією підготували комюніке з шести пунктів щодо України, яке передбачає мирну конференцію, яку визнаватимуть і Київ і москва. Пекін стверджував, що за декілька місяців після цього понад 110 країн "позитивно відреагували" на цей документ.
15 лютого Ван Ї заявив, що всі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України.
Китай про війну в Україні: усі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирних переговорах15.02.25, 11:35 • 23085 переглядiв