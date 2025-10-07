Кинорежиссер Зельда Уильямс просит поклонников прекратить воссоздавать ее отца с помощью ИИ

Дочь актера и комика Робина Уильямса выразила свое недовольство волной изображений и видео, распространявшихся в сети, в частности имелись в виду в контент "ужасных видеороликов" в TikTok.

Зельда Уильямс, американская актриса и режиссер, призывает поклонников прекратить воспроизводить с помощью искусственного интеллекта ее отца - всемирно известного комика, лауреата нескольких "Эмми" и "Грэмми" Робина Уильямса. Она обратилась также с просьбой не присылать ей видео с искусственным интеллектом, на которых изображен ее покойный отец.

Меня злит видеть наследие реальных людей, сжатое в нечто, что "нечетко звучит и выглядит как они сами, так что этого достаточно. – продолжает она. "Вы не создаете искусство. Вы создаете ужасные, переработанные хот-доги из жизни людей, истории искусства и музыки, а затем запихиваете это нам в горло, надеясь, что получите одобрение, что им понравится. Отвратительно". - заметила Зельда Уильямс, имея в виду использование, то, что она назвала "ужасным мусором в TikTok".

Известная своей великолепной озвучкой Кувиры в "Легенде о Корре", актриса, режиссер и писательница также выступила с упреком в адрес ИИ-попыток воспроизвести ее отца, указывая на "переработанные" произведения.

Знаменитый американский актер Робин Уильямс скончался в возрасте 63 лет. Он был найден мертвым в своем доме в Тибуроне, Калифорния, США. В настоящее время известно, что его смерть, вероятно, была результатом самоубийства.

Недовольство и гнев Зельды Уильямс очевидно иллюстрируют спор между возможностями технологического прогресса, в том числе в руках любителей, и вопросами уважения к памяти героев сцены прошлых лет. Заслуживают ли они того, чтобы кто-то пытался воспользоваться их образом, выдумывая действия, о которых уже невозможно попросить разрешения, кроме как получить справедливый отпор от родственников.

Дебют первой ИИ-актрисы Тилли Норвуд вызвал резкое заявление от представителей американской федерации телевизионных и радиохудожников (Sag-Aftra). Последняя назвала Норвуд персонажем, который создан компьютерной программой, что в своих действиях способен "обесценить человеческое мастерство".

