15:10 • 2476 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 3564 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
12:19 • 10156 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 14601 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 16356 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 41332 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 44107 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 71804 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 59488 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56717 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Кинорежиссер Зельда Уильямс просит поклонников прекратить воссоздавать ее отца с помощью ИИ

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Зельда Уильямс призывает поклонников прекратить воссоздавать ее отца, Робина Уильямса, с помощью искусственного интеллекта. Она выразила возмущение "ужасными видеороликами" в TikTok и осудила использование ИИ для создания "переработанных хот-догов" из жизни людей.

Кинорежиссер Зельда Уильямс просит поклонников прекратить воссоздавать ее отца с помощью ИИ

Дочь актера и комика Робина Уильямса выразила свое недовольство волной изображений и видео, распространявшихся в сети, в частности имелись в виду в контент "ужасных видеороликов" в TikTok.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Зельда Уильямс, американская актриса и режиссер, призывает поклонников прекратить воспроизводить с помощью искусственного интеллекта ее отца - всемирно известного комика, лауреата нескольких "Эмми" и "Грэмми" Робина Уильямса. Она обратилась также с просьбой не присылать ей видео с искусственным интеллектом, на которых изображен ее покойный отец.

Меня злит видеть наследие реальных людей, сжатое в нечто, что "нечетко звучит и выглядит как они сами, так что этого достаточно. – продолжает она. "Вы не создаете искусство. Вы создаете ужасные, переработанные хот-доги из жизни людей, истории искусства и музыки, а затем запихиваете это нам в горло, надеясь, что получите одобрение, что им понравится. Отвратительно".

- заметила Зельда Уильямс, имея в виду использование, то, что она назвала "ужасным мусором в TikTok". 

Известная своей великолепной озвучкой Кувиры в "Легенде о Корре", актриса, режиссер и писательница также выступила с упреком в адрес ИИ-попыток воспроизвести ее отца, указывая на "переработанные" произведения.

Вы не создаете искусство. Вы создаете ужасные, переработанные хот-доги из жизни людей, истории искусства и музыки, а затем запихиваете это нам в горло, надеясь, что получите одобрение, что им понравится. Отвратительно

- отметила Зельда. 

Справка

Знаменитый американский актер Робин Уильямс скончался в возрасте 63 лет. Он был найден мертвым в своем доме в Тибуроне, Калифорния, США. В настоящее время известно, что его смерть, вероятно, была результатом самоубийства.

Дополнение

Недовольство и гнев Зельды Уильямс очевидно иллюстрируют спор между возможностями технологического прогресса, в том числе в руках любителей, и вопросами уважения к памяти героев сцены прошлых лет. Заслуживают ли они того, чтобы кто-то пытался воспользоваться их образом, выдумывая действия, о которых уже невозможно попросить разрешения, кроме как получить справедливый отпор от родственников. 

Добавим

Дебют первой ИИ-актрисы Тилли Норвуд вызвал резкое заявление от представителей американской федерации телевизионных и радиохудожников (Sag-Aftra). Последняя назвала Норвуд персонажем, который создан компьютерной программой, что в своих действиях способен "обесценить человеческое мастерство".  

Напомним

Искусственный интеллект может стать инструментом в развитии образования, в частности помочь создавать индивидуальные траектории обучения.

Игорь Тележников

КультураТехнологии
