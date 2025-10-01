$41.140.18
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді

Дебют першої ШІ-акторки Тіллі Норвуд викликав різку заяву від SAG-AFTRA, яка назвала її "персонажем, створеним комп'ютерною програмою" та здатним "знецінити людську майстерність". Агентства талантів виявили зацікавленість у представленні ШІ-акторки, що викликало обурення серед зірок Голлівуду.

У Голлівуді новий скандал після того, як Елін Ван дер Вельден, творець  першої акторки, створеної за допомогою штучного інтелекту, заявив, що агенти з пошуку талантів виявили зацікавленість представляти інтереси Тіллі Норвуд.

Пише УНН із посиланням на Reuters та El Universal.

Деталі

У Гільдії кіноакторів - Американської федерації телевізійних та радіомитців (Sag-Aftra) стверджують, що нещодавній дебют "актриси" зі штучним інтелектом, яку прозвали Тіллі Норвуд, здатна "позбавити акторів та художників засобів до існування". 

Довідка

Тіллі Норвуд - приваблива фігура з каштановим волоссям до плечей, карими очима, британським акцентом та власним профілем у соціальних мережах Але вона нетипова акторка, оскільки її створив штучний інтелект.

Є навіть окремий пост у соцмережі, "зареєстрований" за цим ШІ-персонажем:

Можливо, я створена штучним інтелектом, але зараз я відчуваю дуже реальні емоції. Я так рада тому, що буде далі!"

- приписують слова Тіллі Норвуд.

ШІ-акторка була представлена в суботу на конференції кіноіндустрії в Цюриху, Швейцарія. 

Тіллі Норвуд засмучує професіоналів та профспілки

SAG-AFTRA наголошує: 

Тіллі Норвуд — не акторка; вона — персонаж, створений комп'ютерною програмою, яка навчалася за допомогою праці незліченної кількості професійних художників, без дозволу чи компенсації", — пояснює профспілка у своїй заяві. Вони додають, що цей проект "не вирішує жодних проблем, а радше створює проблему використання вкрадених виступів, щоб позбавити акторів роботи, поставити під загрозу засоби до існування художників та знецінити людську майстерність

- ідеться у заяві профспілки. 

До різкої реакції вже приєднуються відомі зірки. Як пише Reuters подібний ажіотаж очевидно відображає страх у контексті перетину штучного інтелекту та шоу-бізнесу.

Емілі Блант відома за роллю у фільмі "Оппенгеймер" в інтерв'ю Variety висловила наступне: 

У нас проблеми. Це дуже, дуже страшно. Не робіть цього. Будь ласка, зупиніться, перестаньте позбавляти нас людського зв'язку". Тим часом Наташа Ліонн заявила в соціальних мережах, що "будь-яке агентство талантів, причетне до цього, має бути бойкотовано всіма професіоналом. Це глибоко неправильно та абсолютно тривожно. Це не так. Це не працює

- сказала вона.

Творець ШІ-акторки не приховує амбіцій

Тим часом Елін Ван дер Вельден, творець Тіллі Норвуд та керівниця Xicoia, компанії, що створює ШІ-персонажів для фільмів виступила із провокаційною заявою в інтерв'ю виданню Broadcast International:

Ми хочемо, щоб Тіллі стала наступною Скарлетт Йоханссон чи Наталі Портман, це мета того, що ми робимо

- сказала Елін Ван дер Вельден.

Елін ван дер Вельден також зазначила, що створення Тіллі було актом уяви та майстерності, подібним до малювання персонажа, написання ролі чи формування вистави. 

Тим часом, деякі агентства талантів виявили зацікавленість у представленні Тіллі Норвуд як звичайної артистки.

Нагадаємо

У 2023 році відбувся перший за 63 роки страйк Гільдії кіноакторів: тоді голлівудські письменники та актори мітингували разом.

Meta планує витратити ще більше грошей на інвестиції в центри обробки даних зі штучним інтелектом. Марк Цукерберг оголосив, що бачить майбутнє ШІ саме у розширенні особистих можливостей.

Ігор Тележніков

