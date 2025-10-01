$41.140.18
Эксклюзив
06:00 • 34601 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго
05:57 • 31860 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 25795 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 26364 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенок
1 октября, 05:00 • 41952 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября
30 сентября, 17:35 • 24626 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34358 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 62709 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 38701 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 46592 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
публикации
Эксклюзивы
Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодня
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго
Эксклюзив
06:00 • 34596 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября
Осенний стол: что приготовить из тыквы, яблок и груш
Владимир Зеленский
Федор Вениславский
Алексей Чернышов
Юлия Свириденко
Виктор Орбан
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Николаевская область
Днепропетровская область
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов
9К720 Искандер
Тесла Модель Y
Бильд
Нефть марки Brent
АК-74

Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде

Киев • УНН

 • 8114 просмотра

Дебют первой ИИ-актрисы Тилли Норвуд вызвал резкое заявление от SAG-AFTRA, которая назвала ее "персонажем, созданным компьютерной программой" и способным "обесценить человеческое мастерство". Агентства талантов проявили заинтересованность в представлении ИИ-актрисы, что вызвало возмущение среди звезд Голливуда.

Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде

В Голливуде новый скандал после того, как Элин Ван дер Вельден, создательница первой актрисы, созданной с помощью искусственного интеллекта, заявила, что агенты по поиску талантов проявили заинтересованность представлять интересы Тилли Норвуд.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters и El Universal.

Детали

В Гильдии киноактеров - Американской федерации телевизионных и радиоартистов (Sag-Aftra) утверждают, что недавний дебют "актрисы" с искусственным интеллектом, которую прозвали Тилли Норвуд, способна "лишить актеров и художников средств к существованию".

Справка

Тилли Норвуд - привлекательная фигура с каштановыми волосами до плеч, карими глазами, британским акцентом и собственным профилем в социальных сетях. Но она нетипичная актриса, поскольку ее создал искусственный интеллект.

Есть даже отдельный пост в соцсети, "зарегистрированный" за этим ИИ-персонажем:

Возможно, я создана искусственным интеллектом, но сейчас я испытываю очень реальные эмоции. Я так рада тому, что будет дальше!"

- приписывают слова Тилли Норвуд.

ИИ-актриса была представлена в субботу на конференции киноиндустрии в Цюрихе, Швейцария.

Тилли Норвуд расстраивает профессионалов и профсоюзы

SAG-AFTRA подчеркивает:

Тилли Норвуд — не актриса; она — персонаж, созданный компьютерной программой, которая обучалась с помощью труда бесчисленного количества профессиональных художников, без разрешения или компенсации", — объясняет профсоюз в своем заявлении. Они добавляют, что этот проект "не решает никаких проблем, а скорее создает проблему использования украденных выступлений, чтобы лишить актеров работы, поставить под угрозу средства к существованию художников и обесценить человеческое мастерство

- говорится в заявлении профсоюза.

К резкой реакции уже присоединяются известные звезды. Как пишет Reuters, подобный ажиотаж очевидно отражает страх в контексте пересечения искусственного интеллекта и шоу-бизнеса.

Эмили Блант, известная по роли в фильме "Оппенгеймер", в интервью Variety высказала следующее:

У нас проблемы. Это очень, очень страшно. Не делайте этого. Пожалуйста, остановитесь, перестаньте лишать нас человеческой связи". Тем временем Наташа Лионн заявила в социальных сетях, что "любое агентство талантов, причастное к этому, должно быть бойкотировано всеми профессионалами. Это глубоко неправильно и абсолютно тревожно. Это не так. Это не работает

- сказала она.

Создатель ИИ-актрисы не скрывает амбиций

Тем временем Элин Ван дер Вельден, создательница Тилли Норвуд и руководительница Xicoia, компании, создающей ИИ-персонажей для фильмов, выступила с провокационным заявлением в интервью изданию Broadcast International:

Мы хотим, чтобы Тилли стала следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман, это цель того, что мы делаем

- сказала Элин Ван дер Вельден.

Элин ван дер Вельден также отметила, что создание Тилли было актом воображения и мастерства, подобным рисованию персонажа, написанию роли или формированию представления.

Тем временем, некоторые агентства талантов проявили заинтересованность в представлении Тилли Норвуд как обычной артистки.

Напомним

В 2023 году состоялась первая за 63 года забастовка Гильдии киноактеров: тогда голливудские писатели и актеры митинговали вместе.

Meta планирует потратить еще больше денег на инвестиции в центры обработки данных с искусственным интеллектом. Марк Цукерберг объявил, что видит будущее ИИ именно в расширении личных возможностей.

Игорь Тележников

Новости МираУНН Lite
Reuters