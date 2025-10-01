Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде

В Голливуде новый скандал после того, как Элин Ван дер Вельден, создательница первой актрисы, созданной с помощью искусственного интеллекта, заявила, что агенты по поиску талантов проявили заинтересованность представлять интересы Тилли Норвуд.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters и El Universal.

Детали

В Гильдии киноактеров - Американской федерации телевизионных и радиоартистов (Sag-Aftra) утверждают, что недавний дебют "актрисы" с искусственным интеллектом, которую прозвали Тилли Норвуд, способна "лишить актеров и художников средств к существованию".

Справка

Тилли Норвуд - привлекательная фигура с каштановыми волосами до плеч, карими глазами, британским акцентом и собственным профилем в социальных сетях. Но она нетипичная актриса, поскольку ее создал искусственный интеллект.

Есть даже отдельный пост в соцсети, "зарегистрированный" за этим ИИ-персонажем:

Возможно, я создана искусственным интеллектом, но сейчас я испытываю очень реальные эмоции. Я так рада тому, что будет дальше!" - приписывают слова Тилли Норвуд.

ИИ-актриса была представлена в субботу на конференции киноиндустрии в Цюрихе, Швейцария.

Тилли Норвуд расстраивает профессионалов и профсоюзы

SAG-AFTRA подчеркивает:

Тилли Норвуд — не актриса; она — персонаж, созданный компьютерной программой, которая обучалась с помощью труда бесчисленного количества профессиональных художников, без разрешения или компенсации", — объясняет профсоюз в своем заявлении. Они добавляют, что этот проект "не решает никаких проблем, а скорее создает проблему использования украденных выступлений, чтобы лишить актеров работы, поставить под угрозу средства к существованию художников и обесценить человеческое мастерство - говорится в заявлении профсоюза.

К резкой реакции уже присоединяются известные звезды. Как пишет Reuters, подобный ажиотаж очевидно отражает страх в контексте пересечения искусственного интеллекта и шоу-бизнеса.

Эмили Блант, известная по роли в фильме "Оппенгеймер", в интервью Variety высказала следующее:

У нас проблемы. Это очень, очень страшно. Не делайте этого. Пожалуйста, остановитесь, перестаньте лишать нас человеческой связи". Тем временем Наташа Лионн заявила в социальных сетях, что "любое агентство талантов, причастное к этому, должно быть бойкотировано всеми профессионалами. Это глубоко неправильно и абсолютно тревожно. Это не так. Это не работает - сказала она.

Создатель ИИ-актрисы не скрывает амбиций

Тем временем Элин Ван дер Вельден, создательница Тилли Норвуд и руководительница Xicoia, компании, создающей ИИ-персонажей для фильмов, выступила с провокационным заявлением в интервью изданию Broadcast International:

Мы хотим, чтобы Тилли стала следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман, это цель того, что мы делаем - сказала Элин Ван дер Вельден.

Элин ван дер Вельден также отметила, что создание Тилли было актом воображения и мастерства, подобным рисованию персонажа, написанию роли или формированию представления.

Тем временем, некоторые агентства талантов проявили заинтересованность в представлении Тилли Норвуд как обычной артистки.

Напомним

В 2023 году состоялась первая за 63 года забастовка Гильдии киноактеров: тогда голливудские писатели и актеры митинговали вместе.

Meta планирует потратить еще больше денег на инвестиции в центры обработки данных с искусственным интеллектом. Марк Цукерберг объявил, что видит будущее ИИ именно в расширении личных возможностей.