Кінорежисерка Зельда Вільямс просить шанувальників припинити відтворювати її батька за допомогою ШІ

Дочка актора та коміка Робіна Вільямса висловила своє невдоволення хвилею зображень та відео, які розповсюджувались в мережі, зокрема мався на увазі в контент "жахливих відеороликів" у TikTok.

Деталі

Зельда Вільямс, американська акторка та режисерка, закликає шанувальників припинити відтворювати за допомогою штучного інтелекту її батька - всесвітньовідомого коміка, лауреата декількох "Еммі" та "Греммі" Робіна Вільямса. Вона звернулась також з проханям не надсилати їй відео зі штучним інтелектом, на яких зображено її покійного батька.

Мене злить бачити спадщину реальних людей, стиснуту в щось, що "нечітко звучить і виглядає як вони самі, тож цього досить. – продовжує вона. "Ви не створюєте мистецтво. Ви створюєте жахливі, перероблені хот-доги з життя людей, історії мистецтва та музики, а потім запихаєте це нам у горло, сподіваючись, що отримаєте схвалення, що їм сподобається. Гидко". - зауважила Зельда Вільямс, маючи на увазі використання, те, що вона нзавла "жахливим сміттям у TikTok".

Відома своєю чудовою озвучкою Кувіри в "Легенді про Корре", акторка, режисер та письменниця також виступила з докором на адресу ШІ-спроб відвторити її батька, вказуючи на "перероблені" витвори.

Довідково

Знаменитий американський актор Робін Вільямс помер у віці 63 років. Він був знайдений мертвим у своєму будинку в Тібуроні, Каліфорнія, США. Наразі відомо, що його смерть, ймовірно, було результатом самогубства.

Доповнення

Незадоволення і гнів Зельди Вільямс очевидно ілюструють суперечку між можливостями технологічного прогресу, у тому числі в руках аматорів та питаннями поваги до пам'яті героїв сцени минулих років. Чи заслуговують вони на те, що хтось намагається скористатися їхнім образом, вигадуючи дії, про які вже неможливо попросити дозволу, окрім як отримати справедливу відсіч від родичів.

Додамо

Дебют першої ШІ-акторки Тіллі Норвуд викликав різку заяву від представників американської федерації телевізійних та радіомитців (Sag-Aftra). Остання назвала Норвуд персонажем, який створений комп'ютерною програмою, що у своїх діях здатен "знецінити людську майстерність".

Нагадаємо

