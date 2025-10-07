Кінорежисерка Зельда Вільямс просить шанувальників припинити відтворювати її батька за допомогою ШІ

$41.340.11
48.270.11
ukenru
15:10 • 4408 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 5788 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 10905 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 15308 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 16925 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 41962 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44218 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71864 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59532 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56743 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
93%
753мм
Популярнi новини
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 26735 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 19165 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico7 жовтня, 08:41 • 12147 перегляди
Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft7 жовтня, 08:48 • 7994 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13742 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство15:10 • 4422 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 7644 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 41971 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 56698 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 65998 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніо Таяні
Герман Галущенко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Одеса
Китай
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13904 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 26272 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 79006 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 74474 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 149384 перегляди
Актуальне
The Guardian
Економіст (журнал)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Кінорежисерка Зельда Вільямс просить шанувальників припинити відтворювати її батька за допомогою ШІ

Київ • УНН

 • 718 перегляди

Зельда Вільямс закликає шанувальників припинити відтворювати її батька, Робіна Вільямса, за допомогою штучного інтелекту. Вона висловила обурення "жахливими відеороликами" у TikTok та засудила використання ШІ для створення "перероблених хот-догів" з життя людей.

Кінорежисерка Зельда Вільямс просить шанувальників припинити відтворювати її батька за допомогою ШІ

Дочка актора та коміка Робіна Вільямса висловила своє невдоволення хвилею зображень та відео, які розповсюджувались в мережі, зокрема мався на увазі в контент "жахливих відеороликів" у TikTok.

Передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Зельда Вільямс, американська акторка та режисерка, закликає шанувальників припинити відтворювати за допомогою штучного інтелекту її батька - всесвітньовідомого коміка, лауреата декількох "Еммі" та "Греммі" Робіна Вільямса. Вона звернулась також з проханям не надсилати їй відео зі штучним інтелектом, на яких зображено її покійного батька.

Мене злить бачити спадщину реальних людей, стиснуту в щось, що "нечітко звучить і виглядає як вони самі, тож цього досить. – продовжує вона. "Ви не створюєте мистецтво. Ви створюєте жахливі, перероблені хот-доги з життя людей, історії мистецтва та музики, а потім запихаєте це нам у горло, сподіваючись, що отримаєте схвалення, що їм сподобається. Гидко".

- зауважила Зельда Вільямс, маючи на увазі використання, те, що вона нзавла "жахливим сміттям у TikTok". 

Відома своєю чудовою озвучкою Кувіри в "Легенді про Корре", акторка, режисер та письменниця також виступила з докором на адресу ШІ-спроб відвторити її батька, вказуючи на "перероблені" витвори.

Ви не створюєте мистецтво. Ви створюєте жахливі, перероблені хот-доги з життя людей, історії мистецтва та музики, а потім запихаєте це нам у горло, сподіваючись, що отримаєте схвалення, що їм сподобається. Гидко

- зазначила Зельда. 

Довідково

Знаменитий американський актор Робін Вільямс помер у віці 63 років. Він був знайдений мертвим у своєму будинку в Тібуроні, Каліфорнія, США. Наразі відомо, що його смерть, ймовірно, було результатом самогубства.

Доповнення

Незадоволення і гнів Зельди Вільямс очевидно ілюструють суперечку між можливостями технологічного прогресу, у тому числі в руках аматорів та питаннями поваги до пам'яті героїв сцени минулих років. Чи заслуговують вони на те, що хтось намагається скористатися їхнім образом, вигадуючи дії, про які вже неможливо попросити дозволу, окрім як отримати справедливу відсіч від родичів. 

Додамо

Дебют першої ШІ-акторки Тіллі Норвуд викликав різку заяву від представників американської федерації телевізійних та радіомитців (Sag-Aftra). Остання назвала Норвуд персонажем, який створений комп'ютерною програмою, що у своїх діях здатен "знецінити людську майстерність".  

Нагадаємо

Штучний інтелект може стати інструментом у розвитку освіти, зокрема допомогти створювати індивідуальні траєкторії навчання.

Ігор Тележніков

КультураТехнології
The Guardian