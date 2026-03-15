Ким Чен Ын провел испытания 600-мм реактивных систем залпового огня
Киев • УНН
Северная Корея запустила более десяти ракет калибра 600 мм по острову в Восточном море. Снаряды пролетели около 364 км и поразили цель с полной точностью.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытательным запуском реактивных систем залпового огня калибра 600 мм. Об этом сообщило государственное агентство KCNA, пишет УНН.
Детали
По информации северокорейских СМИ, во время учений было запущено 12 ракет, которые поразили островную цель в Восточном море на расстоянии около 364 км. В сообщении утверждается, что ракеты достигли цели со "100-процентной точностью".
На обнародованных фото Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями вместе со своей дочерью Ким Чжу Э.
Реакция Южной Кореи
Южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея запустила более десяти ракет в сторону моря из района вблизи Пхеньяна. По их данным, ракеты пролетели примерно 350 км и упали в воды к востоку от Корейского полуострова.
Испытания состоялись на фоне ежегодных масштабных военных учений США и Южной Кореи, которые Пхеньян называет "провокационными". В КНДР заявили, что такие пуски будут проводить регулярно для проверки боевой готовности и возможностей сдерживания.
