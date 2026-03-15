Кім Чен Ин провів випробування 600-мм реактивних систем залпового вогню

15 березня, 00:18
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Трамп оголосив про створення нової системи безпеки в Ормузькій протоці14 березня, 21:33 • 10202 перегляди
Японія планує закупити українські ударні дрони замість ізраїльських - ЗМІ14 березня, 22:33 • 10727 перегляди
Окупанти в Криму готують систему альтернативної служби на 2026 рік - ЦНСPhoto14 березня, 23:06 • 7058 перегляди
Зеленський: росія передає Ірану "шахеди" та розвіддані для війни на Близькому Сході14 березня, 23:43 • 8122 перегляди
Армія рф масово відводить техніку вглиб тилу через зростання втрат біля лінії фронту - "АТЕШ"02:08 • 13240 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 40252 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 39989 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 31619 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 41663 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 46147 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 21812 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 28970 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 24922 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 38797 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 61326 перегляди
Кім Чен Ин провів випробування 600-мм реактивних систем залпового вогню

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Північна Корея запустила понад десять ракет калібру 600 мм по острову у Східному морі. Снаряди пролетіли близько 364 км та вразили ціль із повною точністю.

Кім Чен Ин провів випробування 600-мм реактивних систем залпового вогню

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробувальним запуском реактивних систем залпового вогню калібру 600 мм. Про це повідомило державне агентство KCNA, пише УНН.

Деталі

За інформацією північнокорейських ЗМІ, під час навчань було запущено 12 ракет, які вразили острівну ціль у Східному морі на відстані близько 364 км. У повідомленні стверджується, що ракети досягли цілі зі "100-відсотковою точністю".

На оприлюднених фото Кім Чен Ин спостерігає за випробуваннями разом зі своєю дочкою Кім Чу Е.

Реакція Південної Кореї

Південнокорейські військові повідомили, що Північна Корея запустила понад десять ракет у бік моря з району поблизу Пхеньяна. За їхніми даними, ракети пролетіли приблизно 350 км і впали у води на схід від Корейського півострова.

Випробування відбулися на тлі щорічних масштабних військових навчань США та Південної Кореї, які Пхеньян називає "провокаційними". У КНДР заявили, що такі пуски проводитимуть регулярно для перевірки бойової готовності та можливостей стримування.

КНДР запустила імовірно балістичну ракету під час військових навчань США та Південної Кореї14.03.26, 08:57 • 5182 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Ядерна зброя
Техніка
Кім Чен Ин
Пхеньян
Північна Корея
Південна Корея
Сполучені Штати Америки