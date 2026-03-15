Кім Чен Ин провів випробування 600-мм реактивних систем залпового вогню
Київ • УНН
Північна Корея запустила понад десять ракет калібру 600 мм по острову у Східному морі. Снаряди пролетіли близько 364 км та вразили ціль із повною точністю.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробувальним запуском реактивних систем залпового вогню калібру 600 мм. Про це повідомило державне агентство KCNA, пише УНН.
Деталі
За інформацією північнокорейських ЗМІ, під час навчань було запущено 12 ракет, які вразили острівну ціль у Східному морі на відстані близько 364 км. У повідомленні стверджується, що ракети досягли цілі зі "100-відсотковою точністю".
На оприлюднених фото Кім Чен Ин спостерігає за випробуваннями разом зі своєю дочкою Кім Чу Е.
Реакція Південної Кореї
Південнокорейські військові повідомили, що Північна Корея запустила понад десять ракет у бік моря з району поблизу Пхеньяна. За їхніми даними, ракети пролетіли приблизно 350 км і впали у води на схід від Корейського півострова.
Випробування відбулися на тлі щорічних масштабних військових навчань США та Південної Кореї, які Пхеньян називає "провокаційними". У КНДР заявили, що такі пуски проводитимуть регулярно для перевірки бойової готовності та можливостей стримування.
