КНДР запустила імовірно балістичну ракету під час військових навчань США та Південної Кореї
Київ • УНН
Північна Корея здійснила запуск імовірно балістичної ракети у бік Японського моря. Снаряд впав поза межами виключної економічної зони Японії.
Північна Корея у суботу здійснила запуск імовірно балістичної ракети через кілька днів після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин керував випробуванням крилатих ракет з новітнього військового корабля країни, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Берегова охорона Японії заявила, що, ймовірно, балістична ракета, ймовірно, впала у води. NHK повідомила, посилаючись на неназваного представника міністерства оборони, що ракета впала у води за межами виключної економічної зони країни.
За даними Yonhap, Північна Корея в суботу випустила щонайменше один неідентифікований снаряд у східному напрямку, про що повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS), поки Південна Корея та Сполучені Штати проводили свої ключові весняні військові навчання.
JCS заявив, що зафіксував запуск, не надавши додаткових подробиць.
Запуск відбувся під час щорічних військових навчань США та Південної Кореї "Щит свободи" (Freedom Shield), що відбуваються з 9 по 19 березня.
Північна Корея давно засуджує спільні військові навчання союзників як репетицію вторгнення, хоча Сеул і Вашингтон заявляють, що навчання мають виключно оборонний характер.
Раніше цього тижня Кім Йо Чжон, впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, засудила військові навчання, що продовжуються, і попередила про "неймовірно жахливі наслідки".
Останній запуск також відбувся після того, як Пхеньян закликав Вашингтон визнати його ядерною державою на першому за п'ять років з'їзд правлячої партії. Північна Корея також засудила США за їхній "безсоромний" напад на Іран.
Північна Корея також нещодавно провела випробувальний запуск стратегічних крилатих ракет з есмінця "Choe Hyon", при цьому північнокорейський лідер наголосив на необхідності підтримання та розширення "потужного та надійного ядерного стримування", згідно з повідомленнями державних ЗМІ Пхеньяна.
Північна Корея востаннє запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Японського (Східного) моря 27 січня, заявивши, що це було зроблено з метою випробування оновленої багатоствольної реактивної системи залпового вогню великого калібру.
Північна Корея показала Кім Чен Ина за кермом ракетної установки, здатної нести ядерну зброю19.02.26, 10:14 • 4929 переглядiв