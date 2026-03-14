КНДР запустила предположительно баллистическую ракету во время военных учений США и Южной Кореи

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Северная Корея осуществила запуск предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

КНДР запустила предположительно баллистическую ракету во время военных учений США и Южной Кореи

Северная Корея в субботу осуществила запуск предположительно баллистической ракеты через несколько дней после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытанием крылатых ракет с новейшего военного корабля страны, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Береговая охрана Японии заявила, что, вероятно, баллистическая ракета, вероятно, упала в воды. NHK сообщила, ссылаясь на неназванного представителя министерства обороны, что ракета упала в воды за пределами исключительной экономической зоны страны.

По данным Yonhap, Северная Корея в субботу выпустила по меньшей мере один неопознанный снаряд в восточном направлении, о чем сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS), пока Южная Корея и Соединенные Штаты проводили свои ключевые весенние военные учения.

JCS заявил, что зафиксировал запуск, не предоставив дополнительных подробностей.

Запуск произошел во время ежегодных военных учений США и Южной Кореи "Щит свободы" (Freedom Shield), проходящих с 9 по 19 марта.

Северная Корея давно осуждает совместные военные учения союзников как репетицию вторжения, хотя Сеул и Вашингтон заявляют, что учения носят исключительно оборонительный характер.

Ранее на этой неделе Ким Ё Чжон, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, осудила продолжающиеся военные учения и предупредила о "невероятно ужасных последствиях".

Последний запуск также произошел после того, как Пхеньян призвал Вашингтон признать его ядерной державой на первом за пять лет съезде правящей партии. Северная Корея также осудила США за их "бесстыдное" нападение на Иран.

Северная Корея также недавно провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет с эсминца "Choe Hyon", при этом северокорейский лидер подчеркнул необходимость поддержания и расширения "мощного и надежного ядерного сдерживания", согласно сообщениям государственных СМИ Пхеньяна.

Северная Корея в последний раз запустила несколько баллистических ракет малой дальности в направлении Японского (Восточного) моря 27 января, заявив, что это было сделано с целью испытания обновленной многоствольной реактивной системы залпового огня большого калибра.

Юлия Шрамко

Новости Мира