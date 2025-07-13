Ким Чен Ын пообещал Лаврову «безоговорочную поддержку» в войне РФ против Украины
Киев • УНН
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заверил главного дипломата России Сергея Лаврова в безоговорочной поддержке всех действий Москвы в отношении «конфликта» в Украине. Лавров находится с трехдневным визитом в КНДР, которая предоставила войска и оружие для войны России против Украины.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заверил главного дипломата России Сергея Лаврова, что его страна готова "безоговорочно поддержать" все действия, предпринятые Москвой для разрешения "конфликта" в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское агентство KCNA, информирует УНН.
Детали
По словам Кима, шаги, предпринятые КНДР и Россией в ответ на "радикально меняющуюся глобальную геополитику", в значительной степени будут способствовать обеспечению мира и безопасности во всем мире.
Ким Чен Ын подтвердил, что КНДР готова безоговорочно поддерживать и поощрять все меры, предпринятые российским руководством по устранению первопричины украинского кризиса
Издание указывает, что Лавров находится с трехдневным визитом в Северной Корее, которая предоставила войска и оружие для войны России с Украиной и пообещала усиление военной поддержки.
Напомним
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Северную Корею. Он заявил о "непобедимом братстве" между странами, а КНДР заверила в поддержке политики РФ по защите ее территориальной целостности.
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