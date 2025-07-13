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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ким Чен Ын пообещал Лаврову «безоговорочную поддержку» в войне РФ против Украины

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заверил главного дипломата России Сергея Лаврова в безоговорочной поддержке всех действий Москвы в отношении «конфликта» в Украине. Лавров находится с трехдневным визитом в КНДР, которая предоставила войска и оружие для войны России против Украины.

Ким Чен Ын пообещал Лаврову «безоговорочную поддержку» в войне РФ против Украины

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заверил главного дипломата России Сергея Лаврова, что его страна готова "безоговорочно поддержать" все действия, предпринятые Москвой для разрешения "конфликта" в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское агентство KCNA, информирует УНН.

Детали

По словам Кима, шаги, предпринятые КНДР и Россией в ответ на "радикально меняющуюся глобальную геополитику", в значительной степени будут способствовать обеспечению мира и безопасности во всем мире.

Ким Чен Ын подтвердил, что КНДР готова безоговорочно поддерживать и поощрять все меры, предпринятые российским руководством по устранению первопричины украинского кризиса

- цитирует северокорейского лидера агентство.

Издание указывает, что Лавров находится с трехдневным визитом в Северной Корее, которая предоставила войска и оружие для войны России с Украиной и пообещала усиление военной поддержки.

Напомним

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Северную Корею. Он заявил о "непобедимом братстве" между странами, а КНДР заверила в поддержке политики РФ по защите ее территориальной целостности.

В КНДР показали кадры прощания Ким Чен Ына с солдатами, погибшими на войне против Украины30.06.25, 21:52 • 2005 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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Ким Чен Ын
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