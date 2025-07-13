Кім Чен Ин пообіцяв лаврову "беззастережну підтримку" у війні рф проти України

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запевнив головного дипломата росії сергія лаврова, що його країна готова "беззастережно підтримати" всі дії, вжиті москвою для вирішення "конфлікту" в Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське агентство KCNA, інформує УНН.

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За словами Кіма, кроки, вжиті КНДР та росією у відповідь на "радикально змінювану глобальну геополітику" значною мірою сприятимуть забезпеченню миру та безпеки в усьому світі.

Кім Чен Ин підтвердив, що КНДР готова беззастережно підтримувати та заохочувати всі заходи, вжиті російським керівництвом щодо усунення першопричини української кризи - цитує північнокорейського лідера агентство.

Видання вказує, що лавров перебуває з триденним візитом у Північній Кореї, яка надала війська та зброю для війни росії з Україною та пообіцяла посилення військової підтримки.

Нагадаємо

Напередодні міністр закордонних справ росії сергій лавров прибув з офіційним візитом до Північної Кореї. Він заявив про "непереможне братство" між країнами, а КНДР запевнила у підтримці політики рф щодо захисту її територіальної цілісності.

У КНДР показали кадри прощання Кім Чен Ина з солдатами, які загинули на війні проти України