Кім Чен Ин пообіцяв лаврову "беззастережну підтримку" у війні рф проти України
Київ • УНН
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запевнив головного дипломата росії сергія лаврова у беззастережній підтримці всіх дій москви щодо "конфлікту" в Україні. лавров перебуває з триденним візитом у КНДР, яка надала війська та зброю для війни росії проти України.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запевнив головного дипломата росії сергія лаврова, що його країна готова "беззастережно підтримати" всі дії, вжиті москвою для вирішення "конфлікту" в Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське агентство KCNA, інформує УНН.
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За словами Кіма, кроки, вжиті КНДР та росією у відповідь на "радикально змінювану глобальну геополітику" значною мірою сприятимуть забезпеченню миру та безпеки в усьому світі.
Кім Чен Ин підтвердив, що КНДР готова беззастережно підтримувати та заохочувати всі заходи, вжиті російським керівництвом щодо усунення першопричини української кризи
Видання вказує, що лавров перебуває з триденним візитом у Північній Кореї, яка надала війська та зброю для війни росії з Україною та пообіцяла посилення військової підтримки.
Нагадаємо
Напередодні міністр закордонних справ росії сергій лавров прибув з офіційним візитом до Північної Кореї. Він заявив про "непереможне братство" між країнами, а КНДР запевнила у підтримці політики рф щодо захисту її територіальної цілісності.
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