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Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
12 липня, 18:07 • 14831 перегляди
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Кім Чен Ин пообіцяв лаврову "беззастережну підтримку" у війні рф проти України

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запевнив головного дипломата росії сергія лаврова у беззастережній підтримці всіх дій москви щодо "конфлікту" в Україні. лавров перебуває з триденним візитом у КНДР, яка надала війська та зброю для війни росії проти України.

Кім Чен Ин пообіцяв лаврову "беззастережну підтримку" у війні рф проти України

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запевнив головного дипломата росії сергія лаврова, що його країна готова "беззастережно підтримати" всі дії, вжиті москвою для вирішення "конфлікту" в Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське агентство KCNA, інформує УНН.

Деталі

За словами Кіма, кроки, вжиті КНДР та росією у відповідь на "радикально змінювану глобальну геополітику" значною мірою сприятимуть забезпеченню миру та безпеки в усьому світі.

Кім Чен Ин підтвердив, що КНДР готова беззастережно підтримувати та заохочувати всі заходи, вжиті російським керівництвом щодо усунення першопричини української кризи

- цитує північнокорейського лідера агентство.

Видання вказує, що лавров перебуває з триденним візитом у Північній Кореї, яка надала війська та зброю для війни росії з Україною та пообіцяла посилення військової підтримки.

Нагадаємо

Напередодні міністр закордонних справ росії сергій лавров прибув з офіційним візитом до Північної Кореї. Він заявив про "непереможне братство" між країнами, а КНДР запевнила у підтримці політики рф щодо захисту її територіальної цілісності.

У КНДР показали кадри прощання Кім Чен Ина з солдатами, які загинули на війні проти України30.06.25, 21:52 • 2005 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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