Количество кандидатов на пост премьер-министра Великобритании выросло до 10

По его словам, кампания по выборам нового лидера не может строиться вокруг “одних и тех же старых лиц, раненых войнами, которые раскололи партию тори за последние три года”.

“Я считаю, что я являюсь новым лицом со свежими идеями из (числа представителей) нового и талантливого поколения”, — заявил Малтхаус. Его цитирует в Twitter политобозреватель The Sun Том Ньютон Данн накануне появления в печати утром во вторник статьи с заявлением политика.

Малтхаус получил в рядах тори популярность после предложения компромиссного варианта соглашения по условиям выхода Великобритании из Евросоюза. Его вариант, который правительство признало слишком сложным, продолжал в год — до конца 2021 — переходный период после Brexit и предусматривал замену спорного механизма под названием “бекстоп”. Он был призван не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией путем сохранения пребывания Ольстера в таможенном союзе и едином рынке ЕС. Вместо “бекстопа” Малтхаус предлагал ввести соглашение о свободной торговле между Великобританией и Ирландией, в котором предусматривалось применение неизвестной до сих пор технологии ухода от таможенного контроля.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили девять политиков тори. Это считается фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по по Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, а также гла в МВД королевства Саджид Джавид. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

Как сообщал УНН, 24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.