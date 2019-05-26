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На пост прем'єр-міністра Великої Британії з'явився ще один претендент

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Міністр охорони навколишнього середовища Великої Британії і відомий учасник кампанії за Brexit Майкл Гоув оголосив у неділю про свій намір стати наступним прем'єр-міністром, стаючи восьмим учасником виборчих перегонів, передає УНН, посилаючись на The Independent.

"Я можу підтвердити, що буду висувати свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра цієї країни. Я вірю, що готовий об'єднати Консервативну і Юніоністську партію, готовий зробити Brexit і готовий очолити цю велику країну", - заявив міністр.

Як повідомляв УНН, раніше були відомі імена семи британських політиків, що відкрито заявили про висунення своїх кандидатур на пост лідера правлячої Консервативної партії і прем'єр-міністра країни.

Останньою про свої амбіції заявила колишня лідер Палати громад (де-факто представник британського уряду в нижній палаті парламенту) Андреа Лідсом.

Раніше про намір брати участь у боротьбі за пост лідера Консервативної партії відкрито оголосили ще шість політиків. Це екс-глава британського МЗС Борис Джонсон, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт, міністр охорони здоров'я і соціального захисту Метт Хенкок, колишня міністресса праці і у справах пенсій Естер Маквей і екс-міністр з питань Brexit Домінік Рааб.

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