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Екс-міністр з питань Brexit - також готовий стати прем'єром Британії

Екс-міністр з питань Brexit - також готовий стати прем'єром Британії

Київ • УНН

 • 12180 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Колишній міністр з питань виходу Великої Британії з ЄС Домінік Рааб оголосив про висунення своєї кандидатури на пост лідера правлячої Консервативної партії і став, таким чином, вже шостим претендентом на пост прем’єр-міністра країни. Про своє рішення екс-глава міністерства повідомив в авторській статті на сторінках газети The Daily Mail, інформує УНН.

“Успішне здійснення Brexit зажадає націленості, дисципліни і рішучості. Як колишній юрист Форін оффісу і міністр з питань Brexit я володію належним досвідом”, — заявив Рааб в цій статті.

За його словами, “країна тепер застрягла в багнюці, принижена Брюсселем і нездатна знайти шлях просування вперед”.

“Прем’єр-міністр оголосила про свою відставку. Тепер прийшов час взяти новий курс”, — констатував кандидат в лідери торі.

Рааб підкреслив, що він є прихильником виходу з ЄС до угоди про умови “розлучення” сторін, але при цьому дав зрозуміти, що Велика Британія повинна продемонструвати “непохитну рішучість” покинути європейську спільноту не пізніше жовтня.

Як повідомляв УНН, глава британського МЗС Джеремі Хант в разі свого приходу на пост прем’єр-міністра має намір сприяти зниженню податку на прибуток.

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