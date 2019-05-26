Екс-міністр з питань Brexit - також готовий стати прем'єром Британії

КИЇВ. 26 травня. УНН. Колишній міністр з питань виходу Великої Британії з ЄС Домінік Рааб оголосив про висунення своєї кандидатури на пост лідера правлячої Консервативної партії і став, таким чином, вже шостим претендентом на пост прем’єр-міністра країни. Про своє рішення екс-глава міністерства повідомив в авторській статті на сторінках газети The Daily Mail, інформує УНН.