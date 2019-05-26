Глава МЗС Британії: я буду сприяти зниженню податку на прибуток, якщо стану прем'єром

“Нам потрібно відправити світу сигнал, що ми збираємося стати найкращим місцем для бізнесу на всій планеті. Я думаю, що символом цього стало б скорочення нашого корпоративного податку до ірландського рівня — 12,5%. Ми знаємо, що це трансформувало економіку Ірландії”, — сказав міністр, який раніше вже заявив про участь в боротьбі за пост лідера правлячої Консервативної партії. На даний момент базова ставка податку на прибуток становить у Великій Британії 19%, таким чином, Хант запропонував знизити її на 6,5%.

За його словами, Brexit є “початком абсолютно нового розділу” для королівства і “єдиною за все життя можливістю реорганізувати британську економіку”. Він підкреслив, що його мета полягає в тому, щоб перетворити британський сектор високих технологій “в чергову Кремнієву долину”, зауваживши, що цю ідею йому подав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Викладаючи свою передвиборну програму, керівник Форін оффісу заявив, що вважає своїми передвиборчим козирем наявний у нього досвід бізнесмена, який зумів на старті кар’єри тричі подолати крах невдалих ділових починань, а потім створити успішну компанію в освітній сфері і стати після її продажу найбільш багатими членом кабінету міністрів. “Якщо я стану прем’єр-міністром, то буду першим главою уряду на нашій пам’яті, який був би підприємцем за своїм походженням. Підписання угод — це мій хліб з маслом”, — сказав Хант.

Інший наявний у нього козир, як запевняє міністр — це здобута їм перемога в виборчому окрузі, який не був політичною вотчиною Консервативної партії, а тому його успіх став наслідком величезних зусиль. І цей досвід необхідно використовувати для успіху торі на загальних виборах, де головна боротьба розгорнеться навколо округів з електоратом, хто вагається в своїх перевагах.

Ще однією своєю перевагою глава британського МЗС вважає свої якості успішного парламентера, які знайшли відображення у вдалому для уряду діалозі з профспілкою медичних працівників, коли Хант займав пост міністра охорони здоров’я і соціального захисту. “Реальне питання полягає в тому, у кого є досвід, щоб уникнути Сцілли і Харібди відсутності угоди і невиходом з ЄС. У мене є дуже значний досвід в цьому відношенні”, — підкреслив Хант.

Як повідомляв УНН, британська прем’єрка Мей оголосила про відставку.