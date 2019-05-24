Британський прем'єр Мей оголосила про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила сьогодні, що вона піде у відставку 7 червня, передає УНН з посиланням на CNN.
"З тих пір, як я вперше переступила двері як прем'єр-міністр, я прагнула зробити Сполучене Королівство країною, яка працює не тільки для привілейованих, але й для всіх, і поважати результат референдуму", - сказала прем'єр Британії.
Як пише видання, Тереза Мей оголосила, що піде у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії після трьох років, коли вона побачила, що не зможе реалізувати Brexit.
Мей повідомила, що піде у відставку у п'ятницю, 7 червня.
Як повідомляв УНН, прем’єр Великої Британії оголошує про свою відставку в зв’язку з неухваленням урядом її позиції з питання виходу країни з Євросоюзу.