Мей оголосить про відставку 24 травня на тлі розбіжностей з урядом по Brexit - ЗМІ

За даними видання, британська прем’єрка може оголосити про відхід зі своєї посади після призначеної на п’ятницю зустрічі з Гремом Брейді, главою Комітету 1922, який об’єднує рядових парламентаріїв-торі і визначає питання вибору або зміни лідера партії.

За інформацією BBC та газети The Daily Telegraph, багато прихильників прем’єр-міністра відмовили їй у підтримці після того, як вона пообіцяла у вівторок депутатам, що ті зможуть проголосувати за проведення другого референдуму по Brexit в разі, якщо підтримають угоду з ЄС . За інформацією джерел BBC в уряді, це викликало справжній шок у деяких міністрів, так як на засіданні кабміну по темі Brexit така можливість не була схвалена.

Ряд міністрів, включаючи главу МВС Саджіда Джавіда, главу МЗС Джеремі Ханта і міністра у справах Шотландії Девіда Манделла, спробували особисто донести до Терези Мей свою позицію, подавши запит в середу ввечері на зустріч з прем’єр-міністеркою. Однак вона не стала зустрічатися з ними. Під кінець дня про свою відставку у зв’язку з неприйняттям курсу уряду з питання “розлучення” з ЄС заявила Андреа Лідсом, лідер Палати громад, а по суті — представниця Мей в нижній палаті парламенту. Телеканал Sky News припустив, що ця відставка може являти собою смертельний удар для прем’єрства Мей.