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Лідер Палати громад британського парламенту подала у відставку через Brexit

Лідер Палати громад британського парламенту подала у відставку через Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Лідер Палати громад парламенту Сполученого Королівства Андреа Лідсом заявила про вихід у відставку. Про це вона повідомила в середу на своїй сторінці в Twitter, опублікувавши лист, адресований британській прем’єр-міністерці Терезі Мей, в якому вона інформує її про звільнення з займаної посади, пише УНН.

“З великим жалем і важким серцем я прийняла рішення піти у відставку”, — написала вона.

“Я не вірю в те, що ми будемо по-справжньому незалежним Сполученим Королівством завдяки тій угоді, яка була запропонована. Я завжди вважала, що другий референдум може привести до небезпечних розбіжностей. Я не підтримую уряд, який добровільно піде на таку поступку”, — вказала Лідсом в листі.

Британський політик закликала Мей наслідувати її приклад і подати у відставку. “Ніхто не хотів вашого успіху більше, ніж я, але тепер я закликаю вас прийняти правильні рішення в інтересах країни, цього уряду і нашої партії”, — додала вона.

Прес-секретар глави британського уряду від імені Мей подякував Лідсом за її роботу. “Ми розчаровані тим, що вона вирішила піти у відставку. Прем’єр-міністерка, як і раніше залишається зосередженою на тому, щоб реалізувати Brexit, за який проголосував народ”, — йдеться в повідомленні канцелярії прем’єра.

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH

— Andrea Leadsom MP (@andrealeadsom) 22 травня 2019 р.

Голова опозиційної Лейбористської партії Іен Левері звинуватив уряд у створенні “катастрофічного безладу на переговорах про Brexit”. “Поки торі рвуть себе на частини, наша країна перебуває в кризі”, — констатував він, закликавши Мей піти у відставку. “Нам необхідні дострокові загальні вибори”, — додав він.

Як зазначав УНН, Мей згодна провести голосування про повторний референдум щодо Brexit.

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