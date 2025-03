Лидер Палаты общин британского парламента подал в отставку из-за Brexit

“С большим сожалением и тяжелым сердцем я приняла решение уйти в отставку”, — написала она.

“Я не верю в то, что мы будем по-настоящему независимым Соединенным Королевством благодаря той сделке, которая была предложена. Я всегда считала, что второй референдум может привести к опасным разногласиям. Я не поддерживаю правительство, которое добровольно пойдет на такую уступку”, — указала Лидсом в письме.

Британский политик призвала Мэй последовать ее примеру и подать в отставку. “Никто не хотел вашего успеха больше, чем я, но теперь я призываю вас принять правильные решения в интересах страны, этого правительства и нашей партии”, — добавила она.

Пресс-секретарь главы британского правительства от имени Мэй поблагодарил Лидсом за ее работу. “Мы разочарованы тем, что она решила уйти в отставку. Премьер-министресса по-прежнему остается сосредоточенной на том, чтобы реализовать Brexit, за который проголосовал народ”, — говорится в сообщении канцелярии премьера.

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH

— Andrea Leadsom MP (@andrealeadsom) 22 мая 2019

Председатель оппозиционной Лейбористской партии Иэн Лэвери обвинил правительство в создании “катастрофического беспорядка на переговорах о Brexit”. “Пока тори рвут себя на части, наша страна пребывает в кризисе”, — констатировал он, призвав Мэй уйти в отставку. “Нам необходимы досрочные всеобщие выборы”, — добавил он.

Как отмечал УНН, Мэй согласна провести голосование о повторном референдуме по Brexit.