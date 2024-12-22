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Отреставрированный фонтан Треви в Риме снова открыт: что изменится для туристов

Отреставрированный фонтан Треви в Риме снова открыт: что изменится для туристов

Киев  •  УНН

 • 310 просмотра

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В Риме завершили двухмесячную реставрацию знаменитого фонтана Треви стоимостью 327 тысяч евро.

В воскресенье в Риме был открыт отреставрированный фонтан Треви, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Работы продолжались более двух месяцев и включали удаление загрязнения, оксида железа и известкового налета с памятника 18 века, одного из самых известных туристических объектов Рима. Городские власти Рима потратили на это 327 тысяч евро.

Во время работ фонтан осушили, но посетители могли осмотреть его с временного пешеходного моста. В дальнейшем, по инициативе городских властей, количество туристов, которые одновременно допускаются к фонтану будет ограничиваться. Пока посещение фонтана остается бесплатным, но в дальнейшем власти хотят ввести входной билет к достопримечательности.

Напомним

Рим готовится к юбилейному празднованию Римско-Католической церкви Святого года, во время которого столица Италии примет до 35 млн паломников.

Празднование юбилея начнется 24 декабря 2024 года, когда папа Франциск откроет святые двери в базилике Святого Петра в Ватикане. Действо продлится до 6 января 2026 года. Среди объектов реставрации, кроме фонтана Треви, - площади Пьяцца Навона, Сан-Джованни ин Латерано, Фонтан Четырех Львов, Понте Сант'Анджело и Фонтан Треви

Фонтан Треви

Завершенный в 1762 году фонтан является шедевром позднего барокко со статуями Тритонов, которые ведут раковину колесницы бога Океана, что иллюстрирует тему укрощения вод.

По традиции посетители бросать монету в фонтан, чтобы гарантировать свое возвращение в Рим. Во время работ посетители должны были бросать монеты во временный бассейн.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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