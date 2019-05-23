Мэй объявит об отставке 24 мая на фоне разногласий с правительством по Brexit - СМИ

По данным издания, британский премьер может объявить об уходе со своего поста после назначенной на пятницу встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера партии.

По информации BBC и газеты The Daily Telegraph, многие сторонники премьер-министрессы отказали ей в поддержке после того, как она пообещала во вторник депутатам, что те смогут проголосовать за проведение второго референдума по Brexit в случае, если поддержат сделку с ЕС. По информации источников BBC в правительстве, это вызвало настоящий шок у некоторых министров, так как на заседании кабмина по теме Brexit такая возможность не была одобрена.

Ряд министров, включая главу МВД Саджида Джавида, главу МИД Джереми Ханта и министра по делам Шотландии Дэвида Манделла, попытались лично донести до Терезы Мэй свою позицию, запросив в среду вечером встречи с премьер-министром. Однако она не стала встречаться с ними. Под конец дня о своей отставке в связи с непринятием курса правительства по вопросу “развода” с ЕС заявила Андреа Лидсом, лидер Палаты общин, а по сути — представитель Мэй в нижней палате парламента. Телеканал Sky News предположил, что эта отставка может представлять собой смертельный удар для премьерства Мэй.