Британский премьер Мэй объявила об отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила сегодня, что она уйдет в отставку 7 июня, передает УНН со ссылкой на CNN.
"С тех пор, как я впервые переступила двери как премьер-министр, я стремилась сделать Соединенное Королевство страной, которая работает не только для привилегированных, но и для всех, и уважать результат референдума", - сказала премьер Великобритании.
Как пишет издание, Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании после трех лет, когда она увидела, что не сможет реализовать Brexit.
Мэй сообщила, что уйдет в отставку в пятницу, 7 июня.
Как сообщал УНН, премьер Великобритании объявляет о своей отставке в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу выхода страны из Евросоюза.