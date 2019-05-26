Экс-министр по вопросам Brexit - также готов стать премьером Британии

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27131 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 48760 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 65733 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117607 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110365 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136894 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144481 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130054 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130133 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131305 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Экс-министр по вопросам Brexit - также готов стать премьером Британии

Экс-министр по вопросам Brexit - также готов стать премьером Британии

Киев  •  УНН

 • 12170 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера правящей Консервативной партии и стал, таким образом, уже шестым претендентом на пост премьер-министра страны. О своем решении экс-глава министерства сообщил в авторской статье на страницах газеты The Daily Mail, информирует УНН.

“Успешное осуществление Brexit потребует нацеленности, дисциплины и решительности. Как бывший юрист Форин оффиса и министр по вопросам Brexit я обладаю надлежащим опытом”, — заявил Рааб в этой статье.

По его словам, “страна теперь застряла в грязи, униженная Брюсселем и неспособная найти путь продвижения вперед”.

“Премьер-министр объявила о своей отставке. Теперь пришло время взять новый курс”, — констатировал кандидат в лидеры тори.

Рааб подчеркнул, что он является сторонником выхода из ЕС с соглашением об условиях “развода” сторон, но при этом дал понять, что Великобритания должна продемонстрировать “непоколебимую решимость” покинуть европейское сообщество не позднее октября.

Как сообщал УНН, глава британского МИД Джереми Хант в случае своего прихода на пост премьер-министра намерен содействовать снижению налога на прибыль.

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