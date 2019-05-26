Экс-министр по вопросам Brexit - также готов стать премьером Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера правящей Консервативной партии и стал, таким образом, уже шестым претендентом на пост премьер-министра страны. О своем решении экс-глава министерства сообщил в авторской статье на страницах газеты The Daily Mail, информирует УНН.
“Успешное осуществление Brexit потребует нацеленности, дисциплины и решительности. Как бывший юрист Форин оффиса и министр по вопросам Brexit я обладаю надлежащим опытом”, — заявил Рааб в этой статье.
По его словам, “страна теперь застряла в грязи, униженная Брюсселем и неспособная найти путь продвижения вперед”.
“Премьер-министр объявила о своей отставке. Теперь пришло время взять новый курс”, — констатировал кандидат в лидеры тори.
Рааб подчеркнул, что он является сторонником выхода из ЕС с соглашением об условиях “развода” сторон, но при этом дал понять, что Великобритания должна продемонстрировать “непоколебимую решимость” покинуть европейское сообщество не позднее октября.
Как сообщал УНН, глава британского МИД Джереми Хант в случае своего прихода на пост премьер-министра намерен содействовать снижению налога на прибыль.