На пост премьер-министра Великобритании появился еще один претендент
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Министр охраны окружающей среды Великобритании и известный участник кампании за Brexit Майкл Гоув объявил в воскресенье о своем намерении стать следующим премьер-министром, становясь восьмым участником предвыборной гонки, передаёт УНН, ссылаясь на The Independent.
“Я могу подтвердить, что буду выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра этой страны. Я верю, что готов объединить Консервативную и Юнионистскую партию, готов совершить Brexit и готов возглавить эту великую страну”, — заявил министр.
Как сообщал УНН, ранее были известны имена семи британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны.
Последней о своих амбициях заявила бывшая лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом.
Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили еще шесть политиков. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министресса труда и по делам пенсий Эстер Макви и экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.