Количество претендентов на пост британского премьера - возросло до 7 человек

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 8848 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 33997 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 54222 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 70260 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118657 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110631 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137070 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144512 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130147 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Киев  •  УНН

 • 8754 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи. Это произошло после того, как о своих амбициях заявила бывшая лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, отмечает УНН со ссылкой на Sky News.

Она заявила, что обладает “опытом и уверенностью в собственных силах”, чтобы “повести страну в более светлое будущее”. Она также дала понять, что если преуспеет в борьбе за пост главы правительства, то при ее правлении Великобритания в любом случае покинет ЕС в октябре, со сделкой об условиях Brexit или без нее.

Лидсом также заявила, что выдвинет законопроект об обеспечении прав граждан, чтобы положить конец неопределенности вокруг полномочий граждан ЕС в Соединенном Королевстве. Она также пообещала, что будет стремится к решению вопроса о взаимном оказании медицинских услуг жителям стран ЕС в Соединенном Королевстве и британцам в странах европейского сообщества, а также к решению проблемы Гибралтара.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили еще шесть политиков. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министресса труда и по делам пенсий Эстер Макви и экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

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