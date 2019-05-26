Кількість претендентів на посаду британського прем'єра - зросла до 7 осіб

Вона заявила, що володіє “досвідом і впевненістю у власних силах”, щоб “повести країну в більш світле майбутнє”. Вона також дала зрозуміти, що якщо досягне успіху в боротьбі за пост глави уряду, то за її урядування Велика Британія в будь-якому випадку покине ЄС в жовтні, з угодою про умови Brexit або без неї.

Лідсом також заявила, що висуне законопроект про забезпечення прав громадян, щоб покласти край невизначеності навколо повноважень громадян ЄС в Сполученому Королівстві. Вона також пообіцяла, що буде прагнутиме до вирішення питання про взаємне надання медичних послуг жителям країн ЄС в Сполученому Королівстві і британцям в країнах європейської спільноти, а також до вирішення проблеми Гібралтару.

Раніше про намір брати участь у боротьбі за пост лідера Консервативної партії відкрито оголосили ще шість політиків. Це екс-глава британського МЗС Борис Джонсон, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт, міністр охорони здоров’я і соціального захисту Метт Хенкок, колишня міністерка праці і у справах пенсій Естер Маквей і екс-міністр з питань Brexit Домінік Рааб.