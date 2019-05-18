Екс-мер Лондона Джонсон має найбільше шансів замінити Мей на посаді прем'єра - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Колишній мер Лондона (2008 - 2016 рр) та екс-голова МЗС Великої Британії (2016 - 2018 рр) Борис Джонсон є фаворитом серед членів британської правлячої Консервативної партії на посаду Прем'єр-міністра країни, яку наразі займає Тереза Мей. Такі дані наводяться в соціологічному дослідженні YouGov для газети The Times, передає Reuters, інформує УНН.
У дослідженні йдеться про те,що Джонсон є першим вибором серед 39 відсотків членів партії, за ним слідує колишній міністр Brexit Домінік Рааб, який посів друге місце (13 відсотків).
Нагадаємо, Тереза Мей сказала, що погодиться з графіком виборів свого наступника після того, як вона поставить свою операцію з Brexit на парламентське голосування на тижні 3 червня.
Члени консервативноїм партії повинні будуть остаточно сказати, ким буде наступний лідер після того, як широке поле передбачуваних кандидатів буде скорочено до двох імен.
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Як повідомляв УНН, Трамп заявив про підтримку Джонсона як кандидата на пост прем'єра Великої Британії.