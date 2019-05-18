Экс-мэр Лондона Джонсон имеет больше всего шансов заменить Мэй на посту премьера - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Бывший мэр Лондона (2008—2016 гг) и экс-глава МИД Великобритании (2016 — 2018 гг) Борис Джонсон является фаворитом среди членов британской правящей Консервативной партии на должность Премьер-министра страны, которую сейчас занимает Тереза Мэй. Такие данные приводятся в социологическом исследовании YouGov для газеты The Times, передает Reuters, информирует УНН.
В исследовании говорится, что Джонсон является первым выбором среди 39 процентов членов партии, за ним следует бывший министр Brexit Доминик Рааб, который занял второе место (13 процентов).
Напомним, Тереза Мэй сказала, что согласуется с графиком выборов своего преемника после того, как она поставит свою операцию по Brexit на парламентское голосование на неделе 3 июня.
Члены консервативной партии должны будут окончательно сказать, кем будет следующий лидер после того, как широкое поле предполагаемых кандидатов будет сокращено до двух имен.
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Как сообщал УНН, Трамп заявил о поддержке Джонсона в качестве кандидата на пост премьера Великобритании.