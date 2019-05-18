Экс-мэр Лондона Джонсон имеет больше всего шансов заменить Мэй на посту премьера - опрос

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 42434 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 63921 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 80612 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 93553 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123013 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111600 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137739 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130143 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130201 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Бывший мэр Лондона (2008—2016 гг) и экс-глава МИД Великобритании (2016 — 2018 гг) Борис Джонсон является фаворитом среди членов британской правящей Консервативной партии на должность Премьер-министра страны, которую сейчас занимает Тереза Мэй. Такие данные приводятся в социологическом исследовании YouGov для газеты The Times, передает Reuters, информирует УНН.

В исследовании говорится, что Джонсон является первым выбором среди 39 процентов членов партии, за ним следует бывший министр Brexit Доминик Рааб, который занял второе место (13 процентов).

Напомним, Тереза Мэй сказала, что согласуется с графиком выборов своего преемника после того, как она поставит свою операцию по Brexit на парламентское голосование на неделе 3 июня.

Члены консервативной партии должны будут окончательно сказать, кем будет следующий лидер после того, как широкое поле предполагаемых кандидатов будет сокращено до двух имен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Борис Джонсон таки поборется за пост премьер-министра Великобритании

Как сообщал УНН, Трамп заявил о поддержке Джонсона в качестве кандидата на пост премьера Великобритании.

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