Экс-мэр Лондона Джонсон имеет больше всего шансов заменить Мэй на посту премьера - опрос

В исследовании говорится, что Джонсон является первым выбором среди 39 процентов членов партии, за ним следует бывший министр Brexit Доминик Рааб, который занял второе место (13 процентов).

Напомним, Тереза Мэй сказала, что согласуется с графиком выборов своего преемника после того, как она поставит свою операцию по Brexit на парламентское голосование на неделе 3 июня.

Члены консервативной партии должны будут окончательно сказать, кем будет следующий лидер после того, как широкое поле предполагаемых кандидатов будет сокращено до двух имен.

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Как сообщал УНН, Трамп заявил о поддержке Джонсона в качестве кандидата на пост премьера Великобритании.