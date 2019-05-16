Дата відставки Мей стане відомою після голосування за угоду по Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей відповіла відмовою на питання щодо дати її відставки, але при цьому пообіцяла узгодити графік виборів нового лідера у найближчі тижні. Про це йшлося на засіданні комітету Консервативної партії, повідомляє УНН із посиланням на Independent.
Високопоставлені члени комітету торі провели зустріч з Мей на тлі зростаючого тиску на прем'єра щодо оголошення дати відставки.
Голова комітету Грем Брейді сказав, що він знову зустрінеться з Мей у червні, щоб "узгодити графік виборів нового лідера" після голосування за угоду про вихід Великої Британії з ЄС.
"Прем'єр-міністр сповнена рішучості забезпечити наш вихід з Європейського Союзу і присвячує свої зусилля забезпеченню другого читання угоди на тижні, що починається 3 червня 2019 року, затвердження цієї угоди і виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влітку" - заявив він.
"Ми домовилися, що зустрінемося після другого читання законопроекту, щоб узгодити графік виборів нового лідера Консервативної і юніоністської партії." – додав Брейді.
За його словами, зустріч відбудеться незалежно від того, яким буде результат голосування щодо угоди.
Нагадаємо, британський уряд в найкоротші терміни внесе до парламенту законопроект щодо Brexit, який називається Withdrawal Agreement Bill, для того, щоб дати депутатам час для його вивчення.