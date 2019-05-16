Дата відставки Мей стане відомою після голосування за угоду по Brexit

КИЇВ. 17 травня. УНН. Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей відповіла відмовою на питання щодо дати її відставки, але при цьому пообіцяла узгодити графік виборів нового лідера у найближчі тижні. Про це йшлося на засіданні комітету Консервативної партії, повідомляє УНН із посиланням на Independent.