У британському уряді планують якнайшвидше внести законопроект щодо Brexit

КИЇВ. 16 травня. УНН. Британський уряд в найкоротші терміни внесе до парламенту законопроект щодо Brexit, який називається Withdrawal Agreement Bill, для того, щоб дати депутатам час для його вивчення. Про це з посиланням на керівника Палати громад Андреа Лідсом повідомляє Reuters, передає УНН.