У британському уряді планують якнайшвидше внести законопроект щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Британський уряд в найкоротші терміни внесе до парламенту законопроект щодо Brexit, який називається Withdrawal Agreement Bill, для того, щоб дати депутатам час для його вивчення. Про це з посиланням на керівника Палати громад Андреа Лідсом повідомляє Reuters, передає УНН.
Так, в уряді заявили, що парламент за два тижні, починаючи з 3 червня, проведе перші дебати і проголосує за законопроект про Brexit прем'єр-міністра Терези Мей.
"Законопроект буде введений якомога швидше, щоб дати колегам можливість розглянути положення у ньому", - заявила Лідсом у парламенті.
Зазначається, що сам законопроект може бути опублікований вже наступного тижня.
Нагадаємо, переговори між британським урядом і опозиційною Лейбористською партією у спробі знайти консенсус щодо Brexit мали відновитися у понеділок, 13 травня.