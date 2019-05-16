В британском правительстве планируют как можно быстрее внести законопроект о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Британское правительство в кратчайшие сроки внесет в парламент законопроект о Brexit, который называется Withdrawal Agreement Bill, для того, чтобы дать депутатам время для его изучения. Об этом со ссылкой на руководителя Палаты общин Андреа Лидсом сообщает Reuters, передает УНН.
Так, в правительстве заявили, что парламент через две недели, начиная с 3 июня, проведет первые дебаты и проголосует за законопроект о Brexit премьер-министра Терезы Мэй.
"Законопроект будет введен как можно скорее, чтобы дать коллегам возможность рассмотреть положение в нем", - заявила Лидсом в парламенте.
Отмечается, что сам законопроект может быть опубликован на следующей неделе.
Напомним, переговоры между британским правительством и оппозиционной Лейбористской партией в попытке найти консенсус по Brexit должны были возобновиться в понедельник, 13 мая.