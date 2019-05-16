В британском правительстве планируют как можно быстрее внести законопроект о Brexit

Так, в правительстве заявили, что парламент через две недели, начиная с 3 июня, проведет первые дебаты и проголосует за законопроект о Brexit премьер-министра Терезы Мэй.

"Законопроект будет введен как можно скорее, чтобы дать коллегам возможность рассмотреть положение в нем", - заявила Лидсом в парламенте.

Отмечается, что сам законопроект может быть опубликован на следующей неделе.

Напомним, переговоры между британским правительством и оппозиционной Лейбористской партией в попытке найти консенсус по Brexit должны были возобновиться в понедельник, 13 мая.