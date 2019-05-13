Британський уряд та лейбористи продовжать переговори щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Переговори між британським урядом і опозиційною Лейбористською партією у спробі знайти консенсус щодо Brexit відновляться в понеділок. Про це заявив прес-секретар британського прем'єр-міністра Терези Мей, передає УНН з посиланням на Reuters.
Дискусії, які, за словами представника, мають бути серйозними і охоплювати багато питань, були призначені на 16:00 за Гринвічем (19 година за Києвом).
Нагадаємо, на саміті ЄС 10 квітня європейські лідери ухвалили рішення про відстрочку Brexit до 31 жовтня.
Також нагадаємо, депутати Палати громад британського парламенту уже тричі відхиляли договір про Brexit, узгоджений між Лондоном і Брюсселем. Після цього, починаючи з 3 квітня, британський уряд веде консультації з лідерами лейбористів, намагаючись знайти необхідний компроміс. Проти цих переговорів та можливої угоди щодо підтримки депутатами від обох партій урядового плану виходу з ЄС виступають багато як консерваторів, так і лейбористів. Без схвалення парламенту Великій Британії 31 жовтня загрожує неконтрольований Brexit.