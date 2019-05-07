Прем'єр-міністр Великої Британії провела таємні переговори щодо нового референдуму по Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей провела серію закритих зустрічей зі своїми радниками та міністрами, з якими вона обговорила варіант проведення другого референдуму щодо Brexit. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела в уряді, передає УНН.
За інформацією видання, Мей розглядає всі варіанти розвитку подій, у тому числі й проведення нового референдуму.
Парламент Великої Британії вже тричі провалював голосування стосовно угоди про вихід країни з ЄС, тому Мей цього тижня хоче домовитися про підтримку з опозиційною Лейбористською партією. У випадку якщо ці перемовини зірвуться і лейбористи не погодяться піти на угоду, прем'єр-міністер не виключає варіанту щодо винесення питання про вихід країни з Євросоюзу на референдум. Наразі, як додають у виданні, в офісі Мей цю інформацію заперечують.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мей готова продовжити членство Британії в Митному союзі ЄС до 2022 року
Нагадаємо, правляча Консервативна партія Великої Британії зазнала болючої поразки на виборах в органи місцевого самоврядування, що відбулися в четвер у Англії і Північній Ірландії, втративши 1 335 депутатських мандатів в англійських регіональних радах. Остаточні підсумки підрахунку голосів, які навів у п’ятницю ввечері телеканал Sky News, свідчать, що це найгірший для торі результат за без малого чверть століття