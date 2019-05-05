Мей готова продовжити членство Британії в Митному союзі ЄС до 2022 року

КИЇВ. 5 травня. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей готова піти на поступки Лейбористській партії і продовжити членство країни в Митному союзі до 2022 року. Про це повідомила газета The Times, перерахувавши напрямки, в яких лідер торі згодна буде зблизити лінію британського уряду з умовами, висунутими опозицією, інформує УНН.