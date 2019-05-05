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Мей готова продовжити членство Британії в Митному союзі ЄС до 2022 року

Мей готова продовжити членство Британії в Митному союзі ЄС до 2022 року

Київ • УНН

 • 9434 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей готова піти на поступки Лейбористській партії і продовжити членство країни в Митному союзі до 2022 року. Про це повідомила газета The Times, перерахувавши напрямки, в яких лідер торі згодна буде зблизити лінію британського уряду з умовами, висунутими опозицією, інформує УНН.

Глава уряду, як стверджує видання, збирається представити план “всеосяжного, але тимчасового митного механізму у відносинах з ЄС, який буде функціонувати до наступних загальних виборів” у Великій Британії, запланованих на червень 2022 року.

За інформацією газети, поступки лейбористам з боку торі повинні торкнутися і двох інших сфер. По-перше, Мей і її команда переговірників, як очікується, погодяться з поширенням на Велику Британію дії широкого спектра нормативних актів ЄС, які стосуються обігу товарів. А по-друге, офіційний Лондон готовий буде зафіксувати в новому законі забезпечення Великою Британією після Brexit такого ж захисту прав трудящих, яка існує в країнах ЄС. Як відомо, лейбористи вимагають від консерваторів забезпечити додатковий захист прав робітників шляхом збереження європейських правил, що стосуються безпеки та оплати праці, охорони здоров’я та екологічних стандартів.

Як вказує газета, всі ці передбачувані поступки опозиції, на які Мей готова піти заради схвалення Палатою громад угоди за умовами Brexit, загрожують викликати гнів консерваторів-євроскептиків і обернутися справжнім розколом всередині парламентської фракції торі.

Як стало відомо напередодні, главу британського міноборони звільнили за слова про Мей і плани втягнути армію в війну.

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