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Мэй готова продолжить членство Британии в Таможенном союзе ЕС до 2022 года

Мэй готова продолжить членство Британии в Таможенном союзе ЕС до 2022 года

Киев  •  УНН

 • 9433 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй готова пойти на уступки Лейбористской партии и продлить членство страны в Таможенном союзе до 2022 года. Об этом сообщила газета The Times, перечислив направления, в которых лидер тори согласна будет сблизить линию британского правительства с условиями, выдвинутыми оппозицией, передает УНН.

Глава правительства, как утверждает издание, собирается представить план “всеобъемлющего, но временного таможенного механизма в отношениях с ЕС, который будет функционировать до следующих всеобщих выборов” в Великобритании, запланированных на июнь 2022 года.

По информации газеты, уступки лейбористам со стороны тори должны коснуться и двух других сфер. Во-первых, Мэй и ее команда переговорщиков, как ожидается, согласятся с распространением на Великобританию действия широкого спектра нормативных актов ЕС, которые касаются оборота товаров. А во-вторых, официальный Лондон готов будет зафиксировать в новом законе обеспечение Великобританией после Brexit такой же защиты прав трудящихся, которая существует в странах ЕС. Как известно, лейбористы требуют от консерваторов обеспечить дополнительную защиту прав рабочих путем сохранения европейских правил, касающихся безопасности и оплаты труда, охраны здоровья и экологических стандартов.

Как указывает газета, все эти предполагаемые уступки оппозиции, на которые Мэй готова пойти ради одобрения Палатой общин соглашения по условиям Brexit, грозят вызвать гнев консерваторов-евроскептиков и обернуться самым настоящим расколом внутри парламентской фракции тори.

Как стало известно накануне, глава британского минобороны уволили слов о Мэй и планы втянуть армию в войне.

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