Премьер-министр Великобритании провела тайные переговоры касательно нового референдума по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела серию закрытых встреч со своими советниками и министрами, с которыми она обсудила вариант проведения второго референдума по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве, передает УНН.
По информации издания, Мэй рассматривает все варианты развития событий, в том числе и проведения нового референдума.
Парламент Великобритании уже трижды проваливал голосование по соглашению о выходе страны из ЕС, потому Мэй на этой неделе хочет договориться о поддержке с оппозиционной Лейбористской партией. В случае если эти переговоры сорвутся и лейбористы не согласятся пойти на сделку, премьер-министер не исключает варианта о вынесении вопроса о выходе страны из Евросоюза на референдум. Сейчас, как добавляют в издании, в офисе Мэй эту информацию отрицают.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэй готова продолжить членство Британии в Таможенном союзе ЕС до 2022 года
Напомним, правящая Консервативная партия Великобритании потерпела болезненное поражение на выборах в органы местного самоуправления, которые состоялись в четверг в Англии и Северной Ирландии, потеряв 1335 депутатских мандата в английских региональных советах. Окончательные итоги подсчета голосов, которые привел в пятницу вечером телеканал Sky News, свидетельствуют, что это худший для тори результат за без малого четверть века