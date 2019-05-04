Консерватори через Brexit на регіональних виборах показали найгірший результат з 1995 року

Згідно з оприлюдненими даними, консерватори втратили контроль над 49 місцевими радами в Англії і в підсумку мають більшість лише в 93 з 248 рад. Це набагато більше серйозна поразка, ніж прогнозувалося.

Найгірший результат за останні декілька десятиліть торі показали тільки на місцевих виборах 1995 року. Тоді партія на чолі з Джоном Мейджором втратила більше 2000 депутатських мандатів, а лейбористи, яких за рік до цього очолив Тоні Блер, отримали понад 1800 нових.

Як відзначають коментатори Sky News, підсумки голосування відображають розчарування жителів країни в політиці партії, якій поки так і не вдалося вивести з глухого кута переговори про Brexit. Не міг не позначитися на результатах і великий внутрішньопартійний скандал — за декілька годин до відкриття виборчих дільниць глава торі Тереза Мей відправила у відставку міністра оборони країни Гевіна Вільямсона, викритого в несанкціонованому поширенні інформації з засідання Ради національної безпеки.

“Це важкі часи для нашої партії, симптомом яких стали підсумки цих виборів”, — визнала Мей в п’ятницю вдень. За словами лідера торі, підсумки виборів “стали простим посланням” як до консерваторів, так і до опозиції про необхідність здійснити Brexit. Як відзначають коментатори, результати голосування посприяють подальшому ослабленню позицій глави уряду, давши зайвий козир тим, хто закликає Мей подати у відставку.

Втім, вибори виявилися невдалими і для найбільшої опозиційної партії — лейбористів, які поки безрезультатно намагаються узгодити з консерваторами спільну позицію щодо умов майбутнього виходу Великої Британії з Євросоюзу. Лейбористська партія під керівництвом Джеремі Корбіна не змогла утримати контроль над шістьма місцевими радами, втративши 86 депутатських крісел, хоча саме лейбористи, як очікувалося, повинні були отримати найбільшу вигоду від перерозподілу втрачених консерваторами мандатів.

На думку британського експерта з виборів Джона Куртіса, думку якого наводить Financial Times, це свідчить про те, що виборці відвертаються від обох найбільших партій, які не здатні знайти спільну мову, щоб затвердити угоду про Brexit. “Чума на обидва ваші доми”, — прокоментував Куртіс цитатою з Шекспіра основний посил виборців.

У п’ятницю ввечері в інтерв’ю телеканалу iTV Корбін закликав членів парламенту, що вже тричі відкидали проект угоди про Brexit, “вирішити питання, що стоїть перед ними і добитися прийняття угоди”, так як невдоволення в суспільстві продовжує зростати.

Нагадуємо, британський парламент оголосив “надзвичайну екологічну ситуацію”.