Британський парламент оголосив "надзвичайну екологічну ситуацію"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Британський парламент оголосив про "надзвичайну ситуацію в навколишньому середовищі та кліматі". Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
За даними ЗМІ, британські парламентарі підтримали пропозицію лідера лейбористів Джеремі Корбіна оголосити надзвичайну ситуацію одноголосно.
Парламент країни схвалив цю ініціативу після майже двотижневих протестів екологічних активістів та звернення шведської школярки Грети Тунберг, ініціаторки глобальних заходів на підтримку навколишнього середовища. На думку Корбіна, таке рішення має спровокувати хвилю дій урядів по всьому світу.
"Ми зобов'язуємося працювати якомога ближче з країнами, які серйозно ставляться до припинення кліматичної катастрофи, і даємо зрозуміти президентові США Дональду Трампу, який не може ігнорувати міжнародні угоди та дії щодо кліматичної кризи", - зазначив автор ініціативи.
Десятки міст і містечок у Великобританії вже оголосили "складну кліматичну ситуацію", включаючи Манчестер та Лондон. Також про неї заявили уельський та шотландський уряди.
Нагадаємо, 20 квітня поліція Лондона затримала понад 750 активістів групи "Бунт вимираючих" (Extinction Rebellion), які протестують проти кліматичних змін.