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Британский парламент объявил "чрезвычайную экологическую ситуацию"

Киев  •  УНН

 • 27892 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Британский парламент объявил о "чрезвычайной ситуации в окружающей среде и климате". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

По данным СМИ, британские парламентарии поддержали предложение лидера лейбористов Джереми Корбина объявить чрезвычайную ситуацию единогласно.

Парламент страны одобрил эту инициативу после почти двухнедельных протестов экологических активистов и обращения шведской школьницы Греты Тунберг, инициатора глобальных мер в поддержку окружающей среды. По мнению Корбина, такое решение должно спровоцировать волну действий правительств по всему миру.

"Мы обязуемся работать как можно ближе со странами, которые серьезно относятся к прекращению климатической катастрофы, и даем понять президенту США Дональду Трампу, который не может игнорировать международные соглашения и действия по климатического кризиса", - отметил автор инициативы.

Десятки городов и городков в Великобритании уже объявили "сложную климатическую ситуацию", включая Манчестер и Лондон. Также о ней заявили уэльский и шотландский правительства.

Напомним, 20 апреля полиция Лондона задержала более 750 активистов группы "Бунт вымирающих" (Extinction Rebellion), протестующих против климатических изменений.

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