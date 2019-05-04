Консерваторы из-за Brexit на региональных выборах показали худший результат с 1995 года

Согласно обнародованным данным, консерваторы потеряли контроль над 49 местными советами в Англии и в итоге имеют большинство лишь в 93 из 248 советов. Это намного более серьезное поражение, чем прогнозировалось.

Худший результат за последние несколько десятилетий тори показали только на местных выборах 1995 года. Тогда партия во главе с Джоном Мейджором потеряла больше 2000 депутатских мандатов, а лейбористы, которых за год до этого возглавил Тони Блэр, получили больше 1800 новых.

Как отмечают комментаторы Sky News, итоги голосования отражают разочарование жителей страны в политике партии, которой пока так и не удалось вывести из тупика переговоры о Brexit. Не мог не сказаться на результатах и крупный внутрипартийный скандал — за несколько часов до открытия избирательных участков глава тори Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона, уличенного в несанкционированном распространении информации с заседания Совета национальной безопасности.

“Это тяжелые времена для нашей партии, симптомом которых стали итоги этих выборов”, — признала Мэй в пятницу днем. По словам лидера тори, итоги выборов “стали простым посланием” как к консерваторам, так и к оппозиции о необходимости осуществить Brexit. Как отмечают комментаторы, результаты голосования поспособствуют дальнейшему ослаблению позиций главы правительства, дав лишний козырь тем, кто призывает Мэй подать в отставку.

Впрочем, выборы оказались неудачными и для крупнейшей оппозиционной партии — лейбористов, которые пока безрезультатно пытаются согласовать с консерваторами общую позицию об условиях предстоящего выхода Великобритании из Евросоюза. Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина не смогла удержать контроль над шестью местными советами, потеряв 86 депутатских кресел, хотя именно лейбористы, как ожидалось, должны были получить наибольшую выгоду от перераспределения упущенных консерваторами мандатов.

По мнению британского эксперта по выборам Джона Куртиса, мнение которого приводит Financial Times, это свидетельствует о том, что избиратели отворачиваются от обеих крупнейших партий, которые неспособны найти общий язык, чтобы утвердить соглашение о Brexit. “Чума на оба ваших дома”, — прокомментировал Куртис цитатой из Шекспира основной посыл избирателей.

В пятницу вечером в интервью телеканалу iTV Корбин призвал членов парламента, уже трижды отвергавших проект соглашения о Brexit, “разрешить стоящий перед ними вопрос и добиться принятия сделки”, так как недовольство в обществе продолжает расти.

Напоминаем, британский парламент объявил “чрезвычайную экологическую ситуацию”.