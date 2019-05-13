Британское правительство и лейбористы продолжат переговоры по Brexit

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 48893 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 73309 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 89657 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100310 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124071 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111893 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137956 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144688 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130159 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130214 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Британское правительство и лейбористы продолжат переговоры по Brexit

Британское правительство и лейбористы продолжат переговоры по Brexit

Киев  •  УНН

 • 8157 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Переговоры между британским правительством и оппозиционной Лейбористской партией в попытке найти консенсус по Brexit возобновятся в понедельник. Об этом заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Дискуссии, которые, по словам представителя, должны быть серьезными и охватывать много вопросов, были назначены на 16:00 по Гринвичу (19 часов по Киеву).

Напомним, на саммите ЕС 10 апреля европейские лидеры приняли решение об отсрочке Brexit до 31 октября.

Также напомним, депутаты Палаты общин британского парламента уже трижды отвергали договор о Brexit, согласованный между Лондоном и Брюсселем. После этого, начиная с 3 апреля, британское правительство ведет консультации с лидерами лейбористов, пытаясь найти необходимый компромисс. Против этих переговоров и возможной сделки по поддержке депутатами от обеих партий правительственного плана выхода из ЕС выступают многие как среди консерваторов, так и лейбористов. Без одобрения парламента Великобритании 31 октября грозит неконтролируемый Brexit.

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