Британское правительство и лейбористы продолжат переговоры по Brexit

Дискуссии, которые, по словам представителя, должны быть серьезными и охватывать много вопросов, были назначены на 16:00 по Гринвичу (19 часов по Киеву).

Напомним, на саммите ЕС 10 апреля европейские лидеры приняли решение об отсрочке Brexit до 31 октября.

Также напомним, депутаты Палаты общин британского парламента уже трижды отвергали договор о Brexit, согласованный между Лондоном и Брюсселем. После этого, начиная с 3 апреля, британское правительство ведет консультации с лидерами лейбористов, пытаясь найти необходимый компромисс. Против этих переговоров и возможной сделки по поддержке депутатами от обеих партий правительственного плана выхода из ЕС выступают многие как среди консерваторов, так и лейбористов. Без одобрения парламента Великобритании 31 октября грозит неконтролируемый Brexit.