Дата отставки Мэй станет известна после голосования по соглашению Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ответила отказом на вопрос о дате ее отставки, но при этом пообещала согласовать график выборов нового лидера в ближайшие недели. Об этом шла речь на заседании комитета Консервативной партии, сообщает УНН со ссылкой на Independent.
Высокопоставленные члены комитета тори провели встречу с Мэй на фоне растущего давления на премьера об объявлении даты отставки.
Председатель комитета Грэм Брейди сказал, что он снова встретится с Мэй в июне, чтобы "согласовать график выборов нового лидера" после голосования за соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
"Премьер-министр полна решимости обеспечить наш выход из Европейского Союза и посвящает свои усилия обеспечению второму чтению соглашения на неделе, начинающейся 3 июня 2019 года, утверждение этого соглашения и выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза летом", - заявил он.
"Мы договорились, что встретимся после второго чтения законопроекта, чтобы согласовать график выборов нового лидера Консервативной и юнионистской партии." - добавил Брейди.
По его словам, встреча состоится независимо от того, каким будет результат голосования по сделке.
Напомним, британское правительство в кратчайшие сроки внесет в парламент законопроект о Brexit, который называется Withdrawal Agreement Bill, для того, чтобы дать депутатам время для его изучения.