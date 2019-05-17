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Борис Джонсон таки побореться за посаду прем’єр-міністра Великої Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Екс-міністр закордонних справ Великої Британії та колишній мер Лондона Борис Джонсон підтвердив наміри вступити у боротьбу за крісло глави уряду після того, як чинний прем’єр-мініст Тереза Мей піде у відставку. Про це повідомляє УНН посилаючись на DW.

"Звичайно, я збираюся це зробити", - заявив Джонсон під час бізнес-форуму у Манчестері 16 травня, та додав, що його майбутня участь у перегонах "ні для кого вже не є секретом".

З посади глави МЗС Великої Британії Джонсон подав у відставку минулого року на знак протесту проти лінії Мей на переговорах з Євросоюзом щодо Brexit. Сам Джонсон є прибічником так званого "жорсткого" виходу Британії з ЄС на умовах Лондона.

Як повідомляв УНН, Трамп заявив про підтримку Джонсона як кандидата на пост прем'єра Великої Британії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей ймовірно залишатиметься на своєму посту до осені, коли відбудеться щорічний партійний з'їзд правлячої Консервативної партії.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей провела серію закритих зустрічей зі своїми радниками та міністрами, з якими вона обговорила варіант проведення другого референдуму щодо Brexit.

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