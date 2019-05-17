Борис Джонсон таки поборется за пост премьер-министра Великобритании

"Конечно, я собираюсь это сделать", - заявил Джонсон во время бизнес-форума в Манчестере 16 мая, и добавил, что его будущее участие в гонках "ни для кого уже не является секретом".

С должности главы МИД Великобритании Джонсон подал в отставку в прошлом году в знак протеста против линии Мэй на переговорах с Евросоюзом по Brexit. Сам Джонсон является сторонником так называемого "жесткого" выхода Британии из ЕС на условиях Лондона.

Как сообщал УНН, Трамп заявил о поддержке Джонсона в качестве кандидата на пост премьера Великобритании.



Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вероятно будет оставаться на своем посту до осени, когда состоится ежегодный партийный съезд правящей Консервативной партии.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела серию закрытых встреч со своими советниками и министрами, с которыми она обсудила вариант проведения второго референдума по Brexit.



