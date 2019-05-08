Times: Мей залишиться на посаді прем'єра Великої Британії як мінімум до осені

За її інформацією, прем'єрська канцелярія на Даунінг-стріт дала зрозуміти, що розробляє план нового крайнього терміну виведення з глухого кута ситуації навколо Brexit, згідно з яким Мей може розраховувати зберегти за собою посаду глави кабінету міністрів додаткові чотири місяці в порівнянні з тими умовами, які їй напередодні виклав Грем Брейді, глава комітету 1922 Консервативної партії, що об'єднує рядових парламентаріїв від торі.

Ці умови полягали в тому, що Мей слід прискорити процес відходу з поста і оголосити про відставку до виходу Палати громад на літні канікули, які зазвичай починаються в третій або четвертий тиждень липня.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей провела серію закритих зустрічей зі своїми радниками та міністрами, з якими вона обговорила варіант проведення другого референдуму щодо Brexit.